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Від 30 000 гривень і без досвіду роботи: названо найперспективніші вакансії, які зараз актуальні в Україні

03.08.2023
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Від початку війни в Україні спостерігається дефіцит перспективних вакансій. Безліч компаній припинили свою діяльність або ж частково заморозили бізнес. Також, в регіонах куди переїхало багато внутрішньо переміщених осіб попит на роботу перевищує її пропозицію. Однак, війна триває вже другий рік, а відтак і ринок праці поступово адаптовується до нових умов. Число вакансій росте, вони стають більш оплачуваними та привабливими. Зокрема, зараз в Україні є доволі багато пропозицій, де готові платити від 30 000 гривень і навіть працевлаштовувати людей, які не мають релевантного досвіду роботи.

Кого найбільше бракує?

Поступово надмірна кількість пошуковців почала перетворюватися в їх нестачу. Багато молоді виїхали закордон, а левова частка чоловічої половини населення служить в ЗСУ. У зв’язку з цим зріс попит на водіїв, рієлторів, працівників кредитних організацій, а також на деякі сучасні вакансії, які передбачають віддалену зайнятість, наприклад, адміністратор соціальних мереж.

Такі підсумки аналізуючи статистику останніх місяців озвучує відомий кадровий портал.

  1. Водії, зокрема водії таксі є найбільш затребуваними. Досвіду роботи в таксі можна й не мати, але має бути не менш ніж трирічний водійський стаж. Зарплата таких спеціалістів може сягати від 30 000 гривень (за наявності власного авто).
  2. Адміністратори соцмереж можуть отримувати від 20 000 гривень і часто не за повний робочий день. Обов’язки більш ніж прості, а до роботи можна приступати після короткого інструктажу. Спеціалісти, які знаються на монтажі відео та можуть придумувати і знімати ролики для тік-току чи ютубу, заробляють набагато більше.
  3. Працівники кредитних установ також не погано заробляють, та можуть отримувати в місяць від 20 000 до 35 000 гривень.
  4. В рейтинг потрапили й рієлтори, які зараз заробляють навіть по 45 000 гривень у місяць і більше.

Щоправда, останній пункт стосується лише окремих регіонів. Наприклад, точно так можна заробити у Львові. І навряд чи подібний заробіток буде десь у регіонах ближчих до лінії фронту.

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03.08.2023
1 хвилина на прочитання
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