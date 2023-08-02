Від 30 000 гривень і без досвіду роботи: названо найперспективніші вакансії, які зараз актуальні в Україні

Від початку війни в Україні спостерігається дефіцит перспективних вакансій. Безліч компаній припинили свою діяльність або ж частково заморозили бізнес. Також, в регіонах куди переїхало багато внутрішньо переміщених осіб попит на роботу перевищує її пропозицію. Однак, війна триває вже другий рік, а відтак і ринок праці поступово адаптовується до нових умов. Число вакансій росте, вони стають більш оплачуваними та привабливими. Зокрема, зараз в Україні є доволі багато пропозицій, де готові платити від 30 000 гривень і навіть працевлаштовувати людей, які не мають релевантного досвіду роботи.

Кого найбільше бракує?

Поступово надмірна кількість пошуковців почала перетворюватися в їх нестачу. Багато молоді виїхали закордон, а левова частка чоловічої половини населення служить в ЗСУ. У зв’язку з цим зріс попит на водіїв, рієлторів, працівників кредитних організацій, а також на деякі сучасні вакансії, які передбачають віддалену зайнятість, наприклад, адміністратор соціальних мереж.

Такі підсумки аналізуючи статистику останніх місяців озвучує відомий кадровий портал.

Водії, зокрема водії таксі є найбільш затребуваними. Досвіду роботи в таксі можна й не мати, але має бути не менш ніж трирічний водійський стаж. Зарплата таких спеціалістів може сягати від 30 000 гривень (за наявності власного авто). Адміністратори соцмереж можуть отримувати від 20 000 гривень і часто не за повний робочий день. Обов’язки більш ніж прості, а до роботи можна приступати після короткого інструктажу. Спеціалісти, які знаються на монтажі відео та можуть придумувати і знімати ролики для тік-току чи ютубу, заробляють набагато більше. Працівники кредитних установ також не погано заробляють, та можуть отримувати в місяць від 20 000 до 35 000 гривень. В рейтинг потрапили й рієлтори, які зараз заробляють навіть по 45 000 гривень у місяць і більше.

Щоправда, останній пункт стосується лише окремих регіонів. Наприклад, точно так можна заробити у Львові. І навряд чи подібний заробіток буде десь у регіонах ближчих до лінії фронту.