Украинцам выдадут еще больше грантов для открытия и развития бизнеса: кто в приоритете?

Во время войны в Украине стартовала грантовая программа, в рамках которой украинцы могут получать средства на открытие и развитие собственного бизнеса. Среди условий – детальный бизнес-план, перспективность, наличие официально трудоустроенных работников и т.п. Данная программа пользуется большим успехом, поэтому Кабинет Министров принял решение ее расширять. Теперь еще больше граждан сможет начать собственное дело или усовершенствовать и расширить уже существующее предприятие.

В приоритете бизнес на деоккупированных территориях

В настоящее время правительство планирует оказать максимальную поддержку бизнесу, работающему на деоккупированных территориях.

“Расширяем поддержку на бизнес, работающий на деоккупированных территориях… Мы прописали специальные, отличные от других условия: гранты будут покрывать до 80% стоимости проектов, инициированных предпринимателями”, — отметила глава министерства Юлия Свириденко.

К деоккупированным территориям добавляются и те, где не было оккупации, но велись активные боевые действия, которые уже завершились.

Упрощенный режим получения гранта означает, что жители этих регионов для победы могут набрать минимум 20 баллов, тогда как для остальных это 30 баллов.

Есть и другие изменения

Кроме упрощенного формата получения грантов для этих регионов, правительство ввело и ряд изменений, которые касаются абсолютно всех предпринимателей, желающих участвовать в программе.

Гранты на переработку отныне будет выдавать не только Ощадбанк, но и любой другой банк, где государство является собственником не менее 50% акций. Будут проверять заявителей на наличие или отсутствие налогового долга. Будут установлены минимальные пороги зарплат для работников. Если речь идет об акционерном обществе, то нужно подавать сведения обо всех заявителях, владеющих более чем 25% акций. Не могут участвовать в грантовой программе лица, являющиеся владельцами более пяти компаний, подлежащих налогообложению.

Последний пункт касается не только учредителей бизнеса, но и руководителей и бенефициаров.