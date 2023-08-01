Оператори попереджають про нові правила поповнення мобільного рахунку: зміни стартують 1 серпня

Нагадуємо, що з 1 серпня починають діяти нові правила НБУ, які стосуються різноманітних операцій з готівкою. Наприклад, якщо до тепер поповнювати картку через термінал на суму до 5000 гривень можна було без авторизації, то тепер вона необхідна. Авторизація потрібна абсолютно для всіх готівкових операцій і поповнення мобільного рахунку в тому числі. Тобто якщо ви завжди поповнюєте рахунок через термінали вносячи при цьому готівку, то відтепер це потрібно буде робити трішки по іншому.

“Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку”, – повідомляється на сайті Vodafone Україна

Як буде відбуватися авторизація?

У випадку з поповненням мобільного рахунку авторизація відбуватиметься двома способами. Або це буде одноразовий код, який приходитиме на номер платника у вигляді смс, або телефонуватиме робот і повідомлятиме ці цифри.

Зокрема, у компанії Київстар вже поділилися детальною покроковою інструкцією:Перед тим, як вносити у термінал кошти, потрібно ввести свій номер телефону, адже саме на нього приходитиме пароль. Далі вводите на екрані цифри пароля. Потім слід внести потрібну суму у термінал.

Якщо ж ви поповнюєте чужий рахунок, то потрібно ввести необхідний номер телефону, і далі ввести той мобільний на котрий прийде пароль. Це може бути як ваш номер, так і номер отримувача за умови, що він продиктує вам пароль.

“Зверніть увагу, що зазначені вище інструкції актуальні лише при поповненні у терміналах фірмових магазинів “Київстару”, для інших терміналів процес може відрізнятися – необхідно діяти згідно з вказівками на екрані“, – додали у прес-службі.

Подібні нововведення діють лише при роботі з готівкою. Якщо ви користуєтесь терміналом, але оплачуєте послуги карткою, то авторизація відбуватиметься автоматично. Також не потрібно проходити жодних ідентифікацій при поповненні рахунку через мобільні банкінги чи додатки операторів.