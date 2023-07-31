Українцям видадуть ще більше грантів на відкриття і розвиток бізнесу: хто в пріоритеті?

Під час війни в Україні стартувала грантова програма в рамках якої українці можуть отримувати кошти на відкриття та розвиток власного бізнесу. Серед умов — детальний бізнес-план, перспективність, наявність офіційно працевлаштованих працівників тощо. Дана програма користується великим успіхом, тож наразі Кабінет Міністрів прийняв рішення її розширювати. Тепер ще більше громадян зможуть розпочати власну справу або вдосконалити й розширити вже існуюче підприємство.

В пріоритеті бізнес на деокупованих територіях

Наразі Уряд планує надати максимальну підтримку бізнесу, який працює на деокупованих територіях.

“Розширюємо підтримку на бізнес, який працює на деокупованих територіях… Ми прописали спеціальні, відмінні від інших умови: гранти покриватимуть до 80% вартості проєктів, ініційованих підприємцями”, – зазначила глава міністерства Юлія Свириденко.

До деокупованих територій додаються ще й ті, де не було окупації, але велись активні бойові дії, які вже завершились.

Спрощений режим отримання гранту означає, що мешканці цих регіонів для перемоги можуть набрати мінімум 20 балів, тоді як для всіх інших це 30 балів.

Є й інші зміни

Окрім спрощеного формату отримання грантів для цих регіонів, Уряд запровадив й ряд змін, які стосуються абсолютно всіх підприємців, що хочуть брати участь у програмі.

Гранти на переробку відтепер видаватиме не лише Ощадбанк, а й будь-який інший банк де держава є власником не менше 50% акцій. Перевірятимуть заявників на наявність чи відсутність податкового боргу. Будуть встановлені мінімальні пороги заробітних плат для працівників. Якщо мова про акціонерне товариство, то потрібно подавати відомості про всіх заявників, які володіють більш ніж 25% акцій. Не можуть брати участь у грантовій програмі особи, які є власниками більш ніж п’яти компаній, що підлягають оподаткуванню.

Останній пункт стосується не лише засновників бізнесу, а й керівників та бенефіціарів.