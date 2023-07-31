Зеленский рассказал о мощных переменах на фронте и заявил, что война переходит на территорию России

С начала войны Президент Украины Владимир Зеленский каждый вечер готовит для украинцев видеообращение. Иногда это благодарность военным и всем причастным к приближению победы. Иногда мощные заявления, которые дают надежду, что в скором времени война будет идти до завершения. Мотивационное обращение Зеленский записал 30 июля, в день, когда посетил Ивано-Франковск, где проведал раненых военных в местных центрах реабилитации. В тот же день на фронте произошло много значимых событий, которые будут постепенно менять ход боевых действий.

Зеленский заявил, что война возвращается на территорию России

Сначала президент поблагодарил всех, кто защищает нашу землю.

“Благодарю всех за этот день на фронте – хороший день, мощный. Бахмутское направление, другие очень горячие и болезненные направления на Донбассе: Авдеевка, Марьинка, также, конечно, южные направления“, — отметил президент.

Затем он выделил несколько бригад, особенно отличившихся в последние дни.

“Пятая штурмовая бригада, 80-я отдельная бригада ДШВ, 92-я и 110-я отдельные механизированные бригады – очень сильные. Морпехи 35-й и 36-й бригад, десантники славной “Семьдесят девятки”, 47 5 , воины! А особо отмечу сегодня спецподразделение “Артан” и 9-й департамент ГУР – спасибо вам“, — подчеркнул Зеленский.

Далее Зеленский рассказал о конгрессе, который состоялся в Ивано-Франковске при его участии и отметил важность этой встречи. На Конгрессе присутствовали многие чиновники, представители сил безопасности и обороны Украины и другие лица, которые вносят весомый вклад в приближение победы.

“Сегодня 522-й день, как продолжается так называемая “специальная военная операция”, которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс”, – убежден глава государства.

Напоследок президент добавил, что расслабляться рано, что враг продолжает планировать обстрелы по критической инфраструктуре, а это значит, что зима снова будет тяжелой. Также Зеленский в очередной раз отметил важность правильного распределения бюджетных средств. Мол, в первую очередь, они должны быть нацелены на оборону, а не на обустройство городов, музеев, фонтанов и т.д.