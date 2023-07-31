Зеленський розповів про потужні зміни на фронті та заявив, що війна переходить на територію Росії

Від початку війни Президент України Володимир Зеленський кожного вечора готує для українців відеозвернення. Інколи це просто вдячність військовим та всім причетним до наближення перемоги. Інколи потужні заяви, які дають надію на те, що незабаром війна йтиме до завершення. Мотиваційне звернення Зеленський записав 30 липня, в день коли відвідав Івано-Франківськ де навідався до поранених військових у місцевих центрах реабілітації. В той же день на фронті відбулося багато значущих подій, які поступово змінюватимуть хід бойових дій.

Зеленський заявив, що війна повертається на територію Росії

Спочатку президент подякував всім, то боронить нашу землю.

“Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болючі напрямки на Донбасі: Авдіївка, Мар’їнка, також, звичайно, південні напрямки”, – зазначив президент.

Потім він виділив кілька бригад, які особливо відзначилися останніми днями.

“П’ята штурмова бригада, 80-а окрема бригада ДШВ, 92-а та 110-а окремі механізовані бригади – дуже сильні. Морпіхи 35-ї та 36-ї бригад, десантники славної “Сімдесят дев’ятки”, 47 5 Молодці, воїни!А особливо відзначу сьогодні спецпідрозділ “Артан” та 9-й департамент ГУР – дякую вам”, – наголосив Зеленський.

Далі Зеленський розповів про конгрес, який відбувся в Івано-Франківську за його участі та наголосив на важливості цієї зустрічі. На Конгресі були присутніми багато чиновників, представників сил безпеки та оборони України, й інших осіб, які роблять вагомий внесок у наближення перемоги.

“Сьогодні 522-й день, як продовжується так звана “спеціальна військова операція”, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природний і абсолютно справедливий процес”, – переконаний глава держави.

Наостанок президент додав, що розслаблятися рано, що ворог й надалі планує обстріли при критичній інфраструктурі, а це означає, що зима знову буде важкою. Також Зеленський вкотре наголосив на правильному розподіленні бюджетних коштів. Мовляв, в першу чергу вони мають бути націлені на оборону, а не на облаштування міст, музеїв, фонтанів тощо.