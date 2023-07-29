Август испытает на прочность трех знаков Зодиака: придется уступить многие принципы

Уже совсем скоро начинается последний месяц лета, и он пройдет совсем не сладко для нескольких знаков Зодиака. Им придется уступить свои принципы, возможно наплевать на гордость и собственные амбиции. Для некоторых это будет невыносимый выход из зоны комфорта, однако все что остается это запастись терпением и мужественно пройти испытание.

Дева

Первыми в списке представители знака Дева. Этот амбициозный и всегда во всем правый знак Зодиака очень тяжело страдает, если с его мнением не считаются. Если его идеи игнорируют или забраковывают. Что ж, готовьтесь, что в августе таких ситуаций будет много. Чем-то вы очень не угодили окружающим, и они захотят вам изрядно отомстить. А может ваши идеи действительно не слишком удачные. Астрологи дают совет – попробуйте не ссориться абсолютно со всеми. Попытайтесь научиться не реагировать на критику, или прислушаться к ней, возможно иногда еще кто-то прав кроме вас.

Скорпион

Что-то похоже постигнет и Скорпионов, считающих себя гениями переговоров, и всегда желающих управлять ситуацией. Большие скандалы ожидают вас с коллегами и руководством. Вы не терпите чужих идей, и ни в коем случае не хотите танцевать под чью-то дудку. Что ж, в августе такое может случиться и вам придется с этим смириться иначе вы можете утратить гораздо хуже частицы своих амбиций.

Кстати, астрологи утверждают, что это отличная возможность немного остыть, отпустить ситуацию и довериться другим людям. Это своего рода точка роста, ведь иногда окружающие могут быть для вас очень полезны.

Телец

Тельцы очень упрямы, а еще невероятно любят спорить. Если речь о коммуникабельном, начитанном, и этаком всезнайке, то с подобным Тельцом в диалог лучше не вступать. Их очень сложно переговорить, доказать ли им что-либо. Но в данном случае астрологи обращаются именно к Тельцам. В момент споров, которые будут возникать в августе, изрядно думайте стоит ли вам именно в этот момент доказывать свою правоту. Не перегибаете ли вы палку. На кону может стоять дружба и хорошие отношения с важными людьми в вашей жизни.