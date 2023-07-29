Серпень випробує на міцність трьох знаків Зодіаку: доведеться поступитися багатьма принципами

Вже зовсім скоро починається останній місяць літа і він пройде зовсім не солодко для кількох знаків Зодіаку. Їм доведеться поступитися своїми принципами, можливо наплювати на гордість та власні амбіції. Для декого це буде нестерпний вихід з зони комфорту, однак все що залишається це запастися терпінням і мужньо пройти це випробовування.

Діва

Першими в списку представники знаку Діва. Цей амбіційний і завжди у всьому правий знак Зодіаку дуже важко потерпає, якщо з його думкою не рахуються. Якщо його ідеї ігнорують або забраковують. Що ж, готуйтесь, що в серпні таких ситуацій буде багато. Чимось ви дуже не догодили оточуючим, і вони захочуть вам добряче відімстити. А може ваші ідеї й справді не надто вдалі. Астрологи дають пораду — спробуйте не посваритися абсолютно зі всіма. Спробуйте навчитися не реагувати на критику, або ж прислухатись до неї, можливо інколи ще хтось правий окрім вас.

Скорпіон

Щось схоже спіткає й Скорпіонів, які вважають себе геніями переговорів, і завжди хочуть кермувати ситуацією. Великі скандали очікують на вас з колегами та керівництвом. Ви не терпите чужих ідей, і в жодному разі не хочете танцювати під чиюсь дудку. Що ж, в серпні таке може трапитися і вам доведеться з цим змиритися інакше ви можете втрати набагато гірше ніж частинку своїх амбіцій.

До речі, астрологи стверджують, що це чудова можливість трішки охолонути, відпустити ситуацію та довіритись іншим людям. Це свого роду точка росту, адже інколи оточуючі можуть бути для вас дуже корисними.

Телець

Тельці дуже вперті, а ще неймовірно люблять сперечатися. Якщо мова про комунікабельного, начитаного, і такого собі всезнайка, то з подібним Тельцем в діалог краще не вступати. Їх дуже складно переговорити, чи щось їм доказати. Але в цьому випадку астрологи звертаються саме до Тельців. В момент суперечок, які виникатимуть у серпні, добряче думайте чи варто вам саме в це момент доводити свою правоту. Чи не перегинаєте ви палку. На кону може стояти дружба та хороші стосунки з важливими у вашому житті людьми.