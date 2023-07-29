В Україні стартував процес верифікації: люди масово втрачають свої пенсії

Про масштабну верифікацію пенсіонерів українців попереджали вже давно. Її планували провести, адже в Україні є багато осіб, які отримують виплати незаконно. Це не лише люди, які підробили довідку про стаж чи зробили собі фейкову інвалідність. Втратити право на пенсію можна і з ряду інших причин, і зараз багато хто з ними стикається.

Названо повний перелік причин, через які можна позбутися пенсії

В першу чергу це липові документи, які подавались при оформленні пенсії й не важливо чого саме вони стосуються: стажу, здоров’я чи розміру зарплати.

Друга поширена причина — особа є внутрішньо переміщеною, але на новому місці проживання не реєструвалася, тобто не має офіційного статусу ВПО.

Також, пенсію можуть заморозити, якщо при перевірці даних виявлено, що в імені або прізвищі отримувача є помилка. Можуть скасувати нарахування виплат, якщо особа виїхала закордон і не приходить за грішми чи не знімає їх з картки більш ніж 6 місяців. Якщо ж ви виїхали на ПМЖ, то пенсію вам скасовують повністю та безповоротно. У випадку з тимчасовим відлученням все потім можна відновити, але доведеться йти до Пенсійного Фонду і писати відповідну заяву.

“Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України“, – йдеться у відповідному законі.

Для чого проводять верифікацію?



Під час війни економіка дуже страждає. Коштів не вистачає ні на що, і без допомоги партнерів країна точно не обійшлася б. Лише на соціальну сферу в рік витрачається близько 400 мільярдів гривень і левова частка цієї суми йде до людей, які на неї не мають права.

Проведенням верифікації займається Міністерство фінансів, для цього вони перевіряють різноманітні бази та зіставляють дані з різних реєстрів.