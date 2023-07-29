В Україні стартував процес верифікації: люди масово втрачають свої пенсії

Про масштабну верифікацію пенсіонерів українців попереджали вже давно. Її планували провести, адже в Україні є багато осіб, які отримують виплати незаконно. Це не лише люди, які підробили довідку про стаж чи зробили собі фейкову інвалідність. Втратити право на пенсію можна і з ряду інших причин, і зараз багато хто з ними стикається.
Названо повний перелік причин, через які можна позбутися пенсії
В першу чергу це липові документи, які подавались при оформленні пенсії й не важливо чого саме вони стосуються: стажу, здоров’я чи розміру зарплати.
Друга поширена причина — особа є внутрішньо переміщеною, але на новому місці проживання не реєструвалася, тобто не має офіційного статусу ВПО.
Також, пенсію можуть заморозити, якщо при перевірці даних виявлено, що в імені або прізвищі отримувача є помилка. Можуть скасувати нарахування виплат, якщо особа виїхала закордон і не приходить за грішми чи не знімає їх з картки більш ніж 6 місяців. Якщо ж ви виїхали на ПМЖ, то пенсію вам скасовують повністю та безповоротно. У випадку з тимчасовим відлученням все потім можна відновити, але доведеться йти до Пенсійного Фонду і писати відповідну заяву.
“Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України“, – йдеться у відповідному законі.
Для чого проводять верифікацію?
Під час війни економіка дуже страждає. Коштів не вистачає ні на що, і без допомоги партнерів країна точно не обійшлася б. Лише на соціальну сферу в рік витрачається близько 400 мільярдів гривень і левова частка цієї суми йде до людей, які на неї не мають права.
Проведенням верифікації займається Міністерство фінансів, для цього вони перевіряють різноманітні бази та зіставляють дані з різних реєстрів.
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