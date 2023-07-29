В Украине стартовал процесс верификации: люди массово теряют свои пенсии

О масштабной верификации пенсионеров украинцев предупреждали уже давно. Ее планировали провести, ведь в Украине много людей, которые получают выплаты незаконно. Это не только люди, которые подделали справку о стаже или сделали фейковую инвалидность. Утратить право на пенсию можно и по ряду других причин, и сейчас многие с ними сталкиваются.

Назван полный перечень причин, по которым можно избавиться от пенсии

В первую очередь это липовые документы, которые подавались при оформлении пенсии и не важно, что именно они касаются: стажа, здоровья или размера зарплаты.

Вторая распространенная причина — лицо внутренне перемещено, но на новом месте жительства не регистрировалось, то есть не имеет официального статуса ВПЛ.

Также, пенсию могут заморозить, если при проверке данных обнаружено, что в имени или фамилии получателя есть ошибка. Могут отменить начисление выплат, если лицо уехало заграницу и не приходит за деньгами или не снимает их с карты более 6 месяцев. Если вы выехали на ПМЖ, то пенсию вам отменяют полностью и безвозвратно. В случае временного отлучения все потом можно восстановить, но придется идти в Пенсионный Фонд и писать соответствующее заявление.

“Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины“, — говорится в соответствующем законе.

Зачем проводят верификацию?

Во время войны экономика очень страдает. Средств не хватает ни на что, и без помощи партнеров страна точно не обошлась бы. Только на социальную сферу в год тратится около 400 миллиардов гривен и львиная доля этой суммы идет к людям, не имеющим на нее права.

Проведением верификации занимается Министерство финансов, для этого они проверяют разные базы и сопоставляют данные из разных реестров.