Больше они не будут надоедать: украинцам назвали эффективный способ избавиться от мух надолго

Опытные хозяйки поделились действенными способами в борьбе с надоедливыми мухами летом.

Наверняка вы согласитесь, нет более неприятного явления летом как мухи и комары, которые безжалостно жужжат вечером, пытаясь вами поужинать. Эти насекомые мало того, что бесцеремонно летают буквально везде, в придачу еще и переносят на себе миллионы бактерий, в том числе патогенных.

Нередко москитные сетки бессильны против нашествия мух, ведь они легко проникают в ваше жилище через двери.

Однако есть немало способов, которые будут безопасными для человека, но эффективно отпугивать мух и комаров. Среди всего стоит отметить различные эфирные масла:

гвоздика;

чайное дерево;

герань;

лаванда;

туя;

розмарин;

мята.

Чтобы избавиться от надоедливых насекомых, нужно наполнить пульверизатор водой и добавить в нее несколько капель любого эфирного масла Такую смесь нужно разбрызгать на двери и окна.

Хозяйки уверяют, что после такой обработки ни одна муха к вам не приблизится.

Что касается комаров, то они могут проникать и через такой барьер, поэтому хозяйки рекомендуют готовить смесь таким же образом и использовать ее как репеллент. Это отличный, безопасный способ защитить себя и свою семью от атак вредителей, которые портят впечатление от лета.

Отметим, что ранее эксперты рассказывали, как избавиться от муравьев в теплицах, на клумбах и даже в доме. Достаточно рассыпать зерна риса. Это явление объясняют тем, что муравьи принимают рисовые зерна за мертвые куколки. Поэтому они сломя голову пытаются убежать из опасного места, где как они считают есть угроза их потомству.

Как видите, есть немало гуманных способов избавиться от непрошеных существ в своем доме. Вы потратите минимум усилий и избавитесь от назойливых насекомых не убивая их.