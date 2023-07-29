Більше вони не надокучатимуть: українцям назвали ефективний спосіб позбутися мух надовго

Досвідчені господині поділилися дієвими способами в боротьбі з надокучливими мухами влітку.

Напевне ви погодитеся, немає більш неприємного явища літом як мухи та комарі, які безжально дзижчать ввечері, намагаючись вами повечеряти. Ці комахи мало того, що безцеремонно літають буквально скрізь, на додачу ще й переносять на собі мільйони бактерій, в тому числі патогенних, які можуть нашкодити людині.

Нерідко москітні сітки безсилі проти нашестя мух, адже вони легко проникають до вашого житла через двері.

Однак є чимало способів, які будуть безпечними для людини, але ефективно відлякуватимуть мух та комарів. Серед всього варто зазначити різноманітні ефірні олії:

гвоздика;

чайне дерево;

герань;

лаванда;

туя;

розмарин;

м’ята.

Щоб позбутися надокучливих комах, потрібно наповнити пульверизатор водою та додати до неї кілька краплин будь-якої ефірної олії Таку суміш потрібно розбризкати на двері та вікна.

Господині запевняють, що після такої обробки жодна муха до вас не наблизиться.

Що стосується комарів, то вони можуть проникати і через такий бар’єр, тож господині рекомендують готувати суміш таким же чином та використовувати її як репелент. Це чудовий, безпечний спосіб захистити себе та свою сім’ю від атак шкідників, які псують враження від літа.

Зазначимо, що раніше експерти розповідали, як позбутися мурах в теплицях, на клумбах та навіть в домі. Достатньо розсипати зерна рису. Це явище пояснюють тим, що мурахи приймають рисові зерна за мертві лялечки. Тож вони стрімголов намагаються втекти з небезпечного місця, де як вони вважають є загроза їхньому потомству.

Як бачите, є чимало гуманних способів позбутися непроханих істот у своєму домі. Ви витратите мінімум зусиль та позбудетесь настирливих комах не вбиваючи їх.