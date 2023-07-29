Погода в серпні здивує: синоптики дали неочікуваний прогноз

Залишився всього один місяць літа, і погода в серпні дуже здивує українців. Очікується, що в серпні буде значне підвищення температури повітря. В деяких регіонах очікується аж 42 градуси жари.

Синоптики зазначають, що в середньому серпнева температура буде досить помірною та комфортною. Але будуть дні з аномальною спекою. Прогнозується, що в останній місяць літа стовпчики термометрів будуть триматися на позначці від 18 до 25 градусів за Цельсієм. В гірських районах буде трохи прохолодніше, приблизно від 16 до 19 градусів за Цельсієм.

Однак кондиціонери ще знадобляться, адже погода періодично влаштовуватиме українцям справжнісіньку “сауну”. Максимальна температура в серпні фіксуватиметься на позначці 25-29 градусів за Цельсієм. Звісно ж в тіні, а на сонці температура може перевищити 40 градусів.

При цьому в південних, східних, більшості центральних, а також в Тернопільській та Чернігівській областях стовпчики термометрів можуть показувати близько 40-42 градусів за Цельсієм в тіні.

Синоптики заявляють, що серпень буде досить контрастним місяцем. Вже в кінці місяця українців можуть здивувати заморозки, за виключенням південних та центральних областей.

Також останній місяць літа не буде надто посушливим, але кількість опадів не перевищить допустимі норми для кінця літа.

Загалом погода в останнім кілька років дивує українців, та і весь світ, своїми витівками. Якщо говорити про Україну, то торішня зима була аномально теплою, чим дуже допомогла, адже через регулярні відключення електроенергії через атаки російських окупантів на нашу енергосистему, завдала чималої шкоди та змусила шукати альтернативні способи обігріву житла. Водночас якби зима була більш суворою, то наслідки блекаутів могли б бути набагато гіршими.

Поки невідомо, якою буде наступна зима, але сподіваємося, що вона теж буде поблажливою, адже це важливо для українців, особливо наших захисників.