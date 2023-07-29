ПриватБанк приступил к выплате новой помощи: кому в ближайшее время придут деньги?

Отечественные и международные благотворительные организации продолжают поддерживать украинцев, особенно тех, кто больше всего пострадал от войны. В настоящее время 90% всех видов помощи направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц. Их в Украине на сегодня насчитывается около 5 миллионов. Иногда помощь касается абсолютно всех имеющих статус ВПЛ, а иногда выплата очень узконаправленная. Например, на этот раз по 6600 гривен (2200 гривен ежемесячно) могут получить переселенцы, которые проживают в отдельных населенных пунктах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей. Выплачивает пособие международная гуманитарная организация CARE.

Средства будут приходить через ПриватБанк

Не нужно никуда идти, ведь средства будут приходить людям сразу на их счета в ПриватБанке благодаря сервису PrivatMoney. Если же лицо не имеет карты, то ему на мобильный телефон придет код, с помощью которого он сможет получить средства на кассе банка или через терминал.

На данную выплату претендуют жители только этих трех областей, а также семьи, которые за последние 30 дней переехали из Херсонской области.

“Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет, люди с инвалидностью (I-II группа), неполные семьи (где один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях). Люди старше 60 лет, семьи, члены которых имеют хронические заболевания и семьи с беременными и кормящими женщинами”, — указано на сайте ПриватБанка.

Подать заявку на получение этой выплаты уже невозможно. Если помощь будет продолжена об этом будет уведомлено дополнительно.

Чтобы не пропускать актуальные виды выплат, людям советуют регулярно мониторить сайт Минсоцполитики, платформу Дия и єПомощь. Также при отсутствии доступа к этим ресурсам всю актуальную информацию можно узнавать в местных органах власти: ЦНАПах, поселковых советах или военных администрациях.