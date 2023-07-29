ПриватБанк розпочав виплату нової допомоги: кому найближчим часом прийдуть гроші?

Вітчизняні та міжнародні благодійні організації продовжують підтримувати українців, а особливо тих, хто найбільше постраждав від війни. Наразі 90% всіх видів допомоги націлені на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Їх в Україні станом на сьогодні нараховується близько 5 мільйонів. Інколи допомога стосується абсолютно всіх хто має статус ВПО, а інколи виплата дуже вузьконаправлена. Наприклад, цього разу по 6600 гривень (2200 гривень щомісяця) можуть отримати ті переселенці, які проживають в окремих населених пунктах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей. Виплачує допомогу міжнародна гуманітарна організація CARE.

Кошти приходитимуть через ПриватБанк

Не потрібно нікуди йти, адже кошти приходитимуть людям відразу на їхні рахунки у ПриватБанку, завдяки сервісу PrivatMoney. Якщо ж особа немає картки, то їй на мобільний телефон прийде код, за допомогою якого вона зможе отримати кошти на касі банку чи через термінал.

На дану виплату претендують мешканці лише цих трьох областей, а також родини, які впродовж останніх 30 днів переїхали з Херсонської області.

“Обов’язковою умовою відбору була приналежність осіб до однієї з категорій вразливості, серед яких багатодітні родини (троє та більше дітей до 18 років, люди з інвалідністю (I-II група), неповні сім’ї (в яких один дорослий самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей), люди старші 60 років, родини, члени яких мають хронічні захворювання та родини з вагітними жінками та жінками, які годують”, – зазначено на сайті ПриватБанку.

Наразі подати заявку на отримання цієї виплати вже неможливо. Якщо допомога буде продовжена про це буде сповіщено додатково.

Щоб не пропускати актуальні види виплат, людям радять регулярно моніторити сайт Мінсоцполітики, платформу “Дія” та “єДопомога”. Також, при відсутності доступу до цих ресурсів всю актуальну інформацію можна дізнаватися у місцевих органах влади: ЦНАПах, селищних радах чи військових адміністраціях.