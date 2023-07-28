Украинцы могут повысить свою пенсию на 5-10 тысяч: в ПФУ поделились инструкцией

В Украине пенсии очень скудные. Зачастую этих сумм не хватает даже на базовые нужды: коммунальные услуги, еду, лекарства и т.д. Львиная доля украинцев получает в среднем 3000 гривен. Значительно меньший процент получает от 3000 до 6000 гривен и еще меньший имеет высшую пенсию. В то же время, то поколение которому сейчас в среднем 30 лет может не получать и этих средств. Все из-за того, что люди выбирают неофициальную занятость, или начинают платить взносы в ПФУ слишком поздно. Напомним, что уже сейчас минимальный стаж для выхода на пенсию – 30 лет, а в 2028 году это будет 35 лет. Чтобы решить этот вопрос, правительство предлагает украинцам самостоятельно накапливать на старость. Для этого уже начинают создавать приватные пенсионные фонды.

Сколько можно накопить?

Если выплачивать стандартный процент от дохода в Пенсионный Фонд, то можно не успеть накопить даже на минимальную пенсию. Если же делать более весомые сбережения, то суммы будут совсем другими.

“Когда мы говорим о пенсионерах на Западе, которые, получив право на пенсию, начинают путешествовать, жить полноценной жизнью, это благодаря частным пенсионным фондам“, — говорит глава инвест компании “Универ” Тарас Козак.

Следуя успешному примеру Запада, эксперт делится простыми расчетами и отмечает, что если гражданин будет ежемесячно откладывать в частный страховой фонд 1500 гривен (в течение 15 лет), то накопит более 700 тысяч гривен. Средний размер пенсии выйдет в пределах 11 000 гривен в месяц. Если же накапливать по 1000 гривен в течение 30 лет, то пенсия будет и вовсе огромной, а именно 72 тысячи гривен ежемесячно.

Если накапливать на пенсию в течение 20 лет и вносить по 2000 гривен, то можно потом на старости жить очень безбедно, получая по 43 000 гривен ежемесячно.

Такие суммы будут получаться, ведь, кроме собственно накопленных средств, людям будут начислять еще проценты от государства и частного пенсионного фонда. К слову, зарабатывать таким образом на пенсию советуют не только тем, у кто нет традиционного стажа, но и тем, кто работает официально. Мол, в старости будете две пенсии. Приживется ли эта практика в Украине — увидим.