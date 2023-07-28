Українці можуть підвищити власну пенсію на 5-10 тисяч гривень: в ПФУ поділилися інструкцією

В Україні пенсії дуже мізерні. Доволі часто цих сум не вистачає навіть на базові потреби: комунальні послуги, їжу, ліки тощо. Левова частка українців отримує в середньому 3000 гривень. Значно менший відсоток отримує від 3000 до 6000 гривень, і ще менший має вищу пенсію. Водночас те покоління якому зараз в середньому 30 років може не отримувати й цих коштів. Все через те, що люди вибирають неофіційну зайнятість, або ж починають сплачувати внески до ПФУ надто пізно. Нагадаємо, що вже зараз мінімальний стаж для виходу на пенсію — 30 років, а у 2028 році це буде 35 років. Щоб вирішити це питання, Уряд пропонує українцям самостійно накопичувати на старість. Для цього вже починають створювати приватні пенсійні фонди.

Скільки можна накопичити?

Якщо сплачувати стандартний відсоток від доходу у Пенсійний Фонд, то можна не встигнути накопичити навіть на мінімальну пенсію. Якщо ж робити вагоміші заощадження, то суми будуть зовсім іншими.

“Коли ми говоримо про пенсіонерів на Заході, які, здобувши право на пенсію, починають подорожувати, жити повноцінним життям, це завдяки приватним пенсійним фондам“, – каже голова інвесткомпанії “Універ” Тарас Козак.

Наслідуючи успішний приклад Заходу експерт ділиться простими розрахунками та зазначає, що якщо громадянин щомісяця відкладатиме у приватний страховий фонд 1500 гривень (протягом 15 років), то накопичить понад 700 тисяч гривень. Середній розмір пенсії при цьому вийде в межах 11 000 гривень у місяць. Якщо ж накопичувати по 1000 гривень протягом 30 років, то пенсія буде й зовсім величезною, а саме 72 тисячі гривень щомісяця.

Якщо накопичувати на пенсію протягом 20 років і вносити по 2000 гривень, то також можна потім на старості жити дуже безбідно, отримуючи по 43 000 гривень щомісяця.

Такі суми виходитимуть, адже окрім власно накопичених коштів, людям дораховуватимуть ще відсотки від держави та приватного пенсійного фонду. До слова, “заробляти” таким чином на пенсію радять не лише тим хто немає традиційного стажу, а й тим хто працює офіційно. Мовляв, в старості матимете дві пенсії. Чи приживеться ця практика в Україні — побачимо згодом.