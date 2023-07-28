В Украине очень подорожает одна из самых популярных круп: прогноз экспертов

Индия – это один из главных производителей и экспортеров риса в мире, ввела запрет на экспорт этой культуры.

На этом фоне в Украине может существенно подорожать рис.

Как отмечают аналитики издания АПК-Информ, анализ поставок риса в Украину показывает, что средняя стоимость партии индийской крупы является одной из самых дешевых среди ключевых поставщиков. Исключение составляет только Казахстан, но поставки из этой страны очень незначительны.

По данным издания USDA за последние два сезона Индия обеспечила четверть мирового производства риса и более 40% его экспорта. Также Индия является одним из ключевых поставщиков риса в Украину.

С марта 2022 года по июнь 2023 года из Индии в Украину было доставлено 34,5 тысячи тонн риса на общую сумму 26,2 миллиона долларов, а это 30% от всех импортируемых партий в натуральном выражении и 29% в денежном эквиваленте. По объемам поставок в Украину за указанный период Индия уступает лишь Китаю, который поставил на рынок 37,7 тысячи тонн, или 33% на сумму 29,5 миллиона долларов.

Аналитики считают, что альтернативной индийскому рису может стать крупа из Таиланда или Вьетнама, но стоимость импортных партий из этих стран на 24% и 15% выше партий купленных в Индии.

Как отмечают аналитики, украинский рынок риса является импортозависимым. Продовольственное потребление риса в Украине в 2023/2024 году может достичь 115 тысяч тонн в год, из которых 90 тысяч тонн нужно импортировать. Причем объемы импорта могут увеличиться, поскольку основе территории выращивания риса – Херсонская и Одесская области, или временно оккупированы, или находятся в зоне повышенной военной опасности, где такой специфический вид деятельности как выращивание риса невозможно осуществлять.

Запрет на экспорт риса

20 июля 2023 года стало известно, что Индия запретила экспорт всего риса, кроме басмати. Таким образом власти Индии пытаются остановить рост цен на внутреннем рынке. Цены на рис там с начала года уже выросли на 15%.