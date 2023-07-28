В Україні страшенно подорожчає одна з найпопулярніших круп: прогноз експертів

Індія — це один із головних виробників та експортерів рису у світі, ввела заборону на експорт цієї культури.

На цьому фоні в Україні може суттєво здорожчати рис.

Як зазначають аналітики видання АПК-Інформ, аналіз постачання рису в Україну показує, що середня вартість партії індійської крупи є однією з найдешевших серед ключових постачальників. Виключення є тільки Казахстан, але поставки з цієї країни дуже незначні.

За даними видання USDA за останні два сезони Індія забезпечила чверть світового виробництва рису та понад 40% його експорту. Також Індія є одним з ключових постачальників рису до України.

З березня 2022 року по червень 2023 року з Індії в України було доставлено 34,5 тисячі тонн рису на загальну суму 26,2 мільйона доларів, а це 30% від всіх імпортованих партій в натуральному значенні та 29% в грошовому еквіваленті. За обсягами постачання в Україну за вказаний період Індія поступається лише Китаю, який поставив на ринок 37,7 тисячі тонн, або 33% на суму 29,5 мільйонів доларів.

Аналітики вважають, що альтернативною індійському рису може стати крупа з Таїланду або В’єтнаму, але вартість імпортних партій з цих країн на 24% та 15% вища за партії куплені в Індії.

Як зазначають аналітики, український ринок рису є імпортозалежним. Проводовольче споживання рису в Україні в 2023/2024 році може сягнути 115 тисяч тонн на рік, з яких 90 тисяч тонн потрібно імпортувати. Причому обсяги імпорту можуть збільшитися, оскільки основі території вирощування рису — Херсонська та Одеська області, або тимчасово окуповані, або перебувають в зоні підвищеної військової небезпеки, де такий специфічний вид діяльності як вирощування рису неможливо здійснювати.

Заборона на експорт рису

20 липня 2023 року стало відомо, що Індія заборони експорт всього рису, крім басматі. Таким чином влада Індії намагається зупинити ріст цін на внутрішньому ринку. Ціни на ри там з початку року вже зросли на 15%.