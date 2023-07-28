Медики забили тревогу из-за тяжелой болезни, которую все чаще диагностируют у украинцев

Любую болезнь можно предупредить или замедлить ее развитие или даже вылечить при своевременном диагностировании. В последние годы медиков начала беспокоить общая картина, которую они наблюдают среди украинцев. С каждым годом все большая часть пожилых людей сталкиваются с раком желудка. Это очень коварная болезнь, которая может развиваться годами и кончаться летально. Также, по словам ученых по статистике подвержены этому недугу в основном мужчины. На какие тревожные колокольчики следует обращать внимание, и что делать, чтобы уберечь себя?

Что нужно знать о развитии рака желудка?

Рак желудка может развиваться очень медленно. Более того болезнь может протекать практически бессимптомно в течение десятков лет. На ранних стадиях больные будут испытывать симптомы, с которыми на протяжении жизни сталкивается почти каждый человек.

Боль и тяжесть в верхней части живота. Затрудненное глотание. Потеря веса или очень сложный его набор, заканчивающийся безуспешно. Слабость и усталость.

Как только вы чувствуете, что с желудком что-то не так, стоит не медлить с визитом к гастроэнтерологу. Опытный специалист с помощью современных методов проведет осмотр слизистой желудка и установит точный диагноз. Чаще всего диагностика проводится с помощью гастроскопии.

Можно ли предотвратить болезнь?

Медики утверждают, что во многих случаях рак желудка можно предупредить. Однако иногда роль играет генетический фактор, и если кто-то из близких кровных родственников сталкивался с этим недугом, то велика вероятность, что следующие поколения могут заболеть.

Среди причин, которые также провоцируют эту болезнь, но их можно вовремя купировать — анемия, употребление алкоголя и курения, инфицирование бактерией H.pylori, ожирение, операции на желудок и полипы, а также работа во вредной среде, например, на угольной, резиновой и металлургической индустрии.