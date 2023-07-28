Медики забили на сполох через важку хворобу, яку все частіше діагностують в українців

Будь-яку хворобу можна попередити або ж сповільнити її розвиток чи навіть вилікувати при своєчасному діагностуванні. Останніми роками медиків почала турбувати загальна картина, яку вони спостерігають серед українців. З кожним роком все більша частина людей похилого віку стикаються з раком шлунку. Це дуже підступна хвороба, яка може розвиватися роками й закінчуватися летально. Також, зі слів науковців за статистикою схильні до цієї недуги здебільшого чоловіки. На які тривожні дзвіночки варто звертати увагу, та що робити аби вберегти себе?

Що потрібно знати про розвиток раку шлунку?

Рак шлунку може розвиватися дуже повільно. Ба більше хвороба може протікати практично безсимптомно протягом десятків років. На ранніх стадіях хворі відчуватимуть симптоми, з якими протягом життя стикається майже кожна людина.

Біль та важкість у верхній частині живота. Утруднене ковтання. Втрата ваги або ж дуже складне її набирання, що закінчується безуспішно. Слабкість та втома.

Як тільки ви відчуваєте, що зі шлунком щось не так варто не зволікати з візитом до гастроентеролога. Досвідчений спеціаліст за допомогою сучасних методів проведе огляд слизової шлунка та встановить точний діагноз. Найчастіше діагностика проводиться за допомогою гастроскопії.

Чи можна запобігти хворобі?

Медики стверджують, що в багатьох випадках рак шлунку можна попередити. Проте інколи роль відіграє генетичний фактор, і якщо хтось з близьких кровних родичів стикався з цією недугою, то є велика ймовірність, що наступні покоління можуть захворіти.

Серед причин, які також провокують цю хворобу, але їх можна вчасно купірувати — анемія, вживання алкоголю та куріння, інфікування бактерією H.pylori, ожиріння, операції на шлунок та поліпи, а також робота в шкідливому середовищі, наприклад, на вугільній, гумовій та металургійній промисловості.