Назван ряд причин, позволяющих военным на время отлучиться от службы

С начала войны уже неоднократно в сети появлялись возмутительные истории о том, что военные находятся на фронте несколько месяцев без возможности приехать в отпуск. Кое-кто и в течение целого года не имел возможности увидеть родных, ведь алгоритм получения выходных проработан несовершенно. Сейчас это поменяли. Теперь военные имеют право как минимум на 10 дней отдыха в течение года. Кроме того, военные могут отлучаться на период от 3 до 15 суток по семейным обстоятельствам.

Какие ситуации позволяют военным приехать домой?

Получить дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам можно независимо от того, были ли использованы вышеупомянутые 10 суток. От 3 до 15 дней (без учета времени на подбор домой), военные могут получить в следующих ситуациях:

До 10 дней, если военнослужащий отлучается на собственную свадьбу. Денежное довольствие не хранится. До 7 дней в случае тяжелой болезни или смерти одного из близких родственников: родители, дети, жены/мужья, родные братья и сестры. До 3 дней при тяжелой болезни или смерти других родственников. До 15 дней в случае, если семью военнослужащего постигло стихийное бедствие, пожар, потоп, ракетный удар, спровоцировавший разрушение имущества и т.п. До 3 дней, если присутствие военнослужащего по каким-либо причинам очень необходимо дома. Разрешение выдается командиром воинской части.

Во всех этих случаях речь идет о том количестве дней, которое военный может провести дома. Время на дорогу добавляется дополнительно, но при условии, что это не более двух суток в один конец.

Как оформить отпуск?

Если нужно оформить один из видов отлучения из службы, для этого следует написать рапорт на имя командира части. В рапорт нужно добавить документы, подтверждающие наличие уважительной причины для отлучения: свидетельство о смерти, медицинская справка и т.д.