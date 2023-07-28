Названо ряд причин, які дозволяють військовим на деякий час відлучитися від служби

Від початку війни вже неодноразово в мережі з’являлися обурливі історії про те, що військові перебувають на фронті по кілька місяців без можливості приїхати у відпустку. Дехто й протягом цілого року не мав можливості побачити рідних, адже алгоритм отримання вихідних пропрацьований недосконало. Зараз це змінили. Тепер військові мають право, як мінімум на 10 днів відпочинку впродовж року. Окрім цього, військові можуть відлучатися на період від 3 до 15 діб за сімейними обставинами.

Які ситуації дозволяють військовим приїхати додому?

Отримати додаткову відпустку за сімейними обставинами можна незалежно від того, чи було використано вищезазначених 10 діб. Від 3 до 15 днів (без врахування часу на добирання додому), військові можуть отримати у наступних ситуаціях:

До 10 днів, якщо військовослужбовець відлучається на власне весілля. Грошове забезпечення не зберігається. До 7 днів у випадку важкої хвороби або смерті когось з близьких родичів: батьки, діти, дружини/чоловіки, рідні брати та сестри. До 3 днів у випадку важкої хвороби або смерті інших родичів. До 15 днів у випадку, якщо сім’ю військовослужбовця спіткало стихійне лихо, пожежа, потоп, ракетний удар, який спровокував руйнування майна тощо. До 3 днів, якщо присутність військовослужбовця за якихось причин дуже необхідна вдома. Дозвіл видається командиром військової частини.

У всіх цих випадках мова про ту кількість днів, яку військовий може провести вдома. Час на дорогу додається додатково, але за умови, що це не більше ніж 2 доби в один кінець.

Як оформити відпустку?

Якщо потрібно оформити один з видів відлучення зі служби, для цього слід написати рапорт на ім’я командира частини. До рапорту потрібно додати документи, які підтверджують наявність поважної причини для відлучення: свідоцтво про смерть, медична довідка тощо.