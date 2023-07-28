По 1-7 тысяч злотых: украинцы в Польше могут оформлять новый вид помощи

В Польше находится наибольшее число беженцев из Украины, по сравнению с другими странами ЕС. Хотя поляки неоднократно отменяли ряд выплат, возвращали для украинцев плату за проезд и отменяли ряд льгот, но поддержка все еще продолжается. Польские благотворительные организации время от времени объявляют новые виды выплат, которые может оформить та или иная категория украинцев. К примеру, сейчас многие семьи смогут получить от 1000 до 7300 злотых. Эти средства люди смогут потратить на ремонт жилья в котором живут.
Подробнее о помощи
Данную выплату анонсирует фонд Habitat for Humanity Poland. Пока уже происходит набор заявок по которым люди получат деньги в 2023 году. На помощь претендует две категории:
- Украинцы, официально зарегистрированные в Польше, как беженцы, и самостоятельно арендующие для себя жилье.
- Поляки, сдающие свои жилища беженцам из Украины.
Вырученные деньги можно будет использовать только по назначению. То есть, на них можно будет купить товары для дома и ремонта. К примеру:
- Купить сантехнику и электрические приборы.
- Заменить старые окна и двери.
- Заменить пол.
- Отремонтировать или заменить вентиляцию.
- Провести косметический ремонт.
Это не весь список, и в каждом случае все индивидуально. Размер помощи зависит от условий, в которых проживают люди и от того, что им нужно заменить или отремонтировать.
Как оформить помощь?
Чтобы подать заявку, нужно сделать несколько шагов.
- Загрузить договор на проведение ремонта, который можно найти по этой ссылке.
- Распечатать и заполнить его.
- Перейти по этой ссылке и заполнить специальную форму.
В анкете обязательно нужно указать, в каком воеводстве вы проживаете, и в каком ремонте нуждаетесь.
Также следует указать свои актуальные контактные данные, по которым с вами смогут связаться польские организации.
Прием первой очереди заявок будет проходить до 31 июля, а о том, получите ли вы помощь, станет известно уже 7 августа.
Дополнительные вопросы по выплате можно уточнять по телефону: +48 799 351 115.
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