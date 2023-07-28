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По 1-7 тысяч злотых: украинцы в Польше могут оформлять новый вид помощи

29.07.2023
1 хвилина на прочитання

В Польше находится наибольшее число беженцев из Украины, по сравнению с другими странами ЕС. Хотя поляки неоднократно отменяли ряд выплат, возвращали для украинцев плату за проезд и отменяли ряд льгот, но поддержка все еще продолжается. Польские благотворительные организации время от времени объявляют новые виды выплат, которые может оформить та или иная категория украинцев. К примеру, сейчас многие семьи смогут получить от 1000 до 7300 злотых. Эти средства люди смогут потратить на ремонт жилья в котором живут.

Подробнее о помощи

Данную выплату анонсирует фонд Habitat for Humanity Poland. Пока уже происходит набор заявок по которым люди получат деньги в 2023 году. На помощь претендует две категории:

  1. Украинцы, официально зарегистрированные в Польше, как беженцы, и самостоятельно арендующие для себя жилье.
  2. Поляки, сдающие свои жилища беженцам из Украины.

Вырученные деньги можно будет использовать только по назначению. То есть, на них можно будет купить товары для дома и ремонта. К примеру:

  1. Купить сантехнику и электрические приборы.
  2. Заменить старые окна и двери.
  3. Заменить пол.
  4. Отремонтировать или заменить вентиляцию.
  5. Провести косметический ремонт.

Это не весь список, и в каждом случае все индивидуально. Размер помощи зависит от условий, в которых проживают люди и от того, что им нужно заменить или отремонтировать.

Как оформить помощь?

Чтобы подать заявку, нужно сделать несколько шагов.

  1. Загрузить договор на проведение ремонта, который можно найти по этой ссылке.
  2. Распечатать и заполнить его.
  3. Перейти по этой ссылке и заполнить специальную форму.

В анкете обязательно нужно указать, в каком воеводстве вы проживаете, и в каком ремонте нуждаетесь.

Также следует указать свои актуальные контактные данные, по которым с вами смогут связаться польские организации.

Прием первой очереди заявок будет проходить до 31 июля, а о том, получите ли вы помощь, станет известно уже 7 августа.

Дополнительные вопросы по выплате можно уточнять по телефону: +48 799 351 115.

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29.07.2023
1 хвилина на прочитання
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