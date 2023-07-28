По 1-7 тисяч злотих: українці в Польщі можуть оформлювати новий вид допомоги

В Польщі перебуває найбільше число біженців з України у порівнянні з іншими країнами ЄС. І хоч поляки неодноразово скасовували ряд виплат, повертали для українців плату за проїзд та відміняли ряд пільг, але підтримка все ще продовжується. Польські благодійні організації час від часу оголошують про нові види виплат, які може оформити та чи інша категорія українців. Наприклад, зараз багато сімей зможуть отримати по від 1000 до 7300 злотих. Ці кошти люди зможуть витратити на ремонт помешкань в яких живуть.

Детальніше про допомогу

Дану виплату анонсує фонд Habitat for Humanity Poland. Наразі вже відбувається набір заявок за якими люди отримають гроші у 2023 році. На допомогу претендує дві категорії осіб:

Українці, які офіційно зареєстровані в Польщі, як біженці, і самостійно орендують для себе житло. Поляки, які здають свої помешкання біженцям з України.

Отримані гроші можна буде використати лише за призначенням. Тобто на них можна буде купити товари для дому та ремонту.

Наприклад:

Купити сантехніку та електричні прилади. Замінити старі вікна та двері. Замінити підлогу. Відремонтувати чи замінити вентиляцію. Провести косметичний ремонт.

Це не весь перелік, і в кожному випадку все індивідуально. Розмір допомоги залежить від умов, в яких проживають люди та від того, що саме їм потрібно замінити чи відремонтувати.

Як оформити допомогу?

Щоб подати заявку, потрібно зробити кілька кроків.

Завантажити договір на проведення ремонту, який можна знайти за цим посиланням Роздрукувати та заповнити його. Перейти за цим посиланням та заповнити спеціальну форму.

В анкеті обов’язково потрібно вказати у якому воєводстві ви проживаєте, та якого ремонту потребуєте. Також треба вказати свої актуальні контактні дані, за якими з вами зможуть зв’язатися польські організації.

Прийом першої черги заявок відбуватиметься до 31 липня, а про те, чи отримаєте ви допомогу стане відомо вже 7 серпня.

Додаткові запитання стосовно виплати можна уточнювати за номером телефону: +48 799 351 115.