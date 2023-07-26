Мобилизация не страшна: в ТЦК опубликовали перечень болезней с которыми не будут брать в августе

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается, поэтому мобилизация и военное положение продлят в ближайшее время. Военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Но и здесь есть исключения.

В приказе “Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины” есть перечень болезней, с которыми не призывают в армию. Эти болезни делают мужчин непригодными к службе.

С какими заболеваниями не принимают в армию

От призыва освобождают лиц с определенными патологиями. Это может быть слепота, глухота, отсутствие конечностей, шизофрения и умственная отсталость. Также есть перечень болезней, наличие которых временно или навсегда освобождает от службы как в мирное, так и в военное время.

Этот перечень включает в себя:

Заболевания нервной системы – миопатия, системная атрофия, острая форма энцефалита, менингит, люмбарго, внутричерепной или внутрипозвоночный абсцесс, дегенеративные параболии, дорсалгия, ишиас, заболевания нервно-мышечного аппарата, радикулопатия и цевикалгия.

Расстройства поведения и психики – лица со стойкими психическими расстройствами считаются непригодными.

Болезни пищеварительной системы. Люди с челюстно-лицевыми аномалиями (кроме врожденных), в том числе с аномалией прикуса, которые сопровождаются нарушением дыхания, а также глотательной, речевой и жевательной функции, не подлежат мобилизации.

Гепатиты. Речь идет о тяжелой форме вирусных гепатитов, которая плохо поддается лечению и сопровождается выраженными нарушениями в работе органов и систем.

ВИЧ-инфекция. Человек с ВИЧ считается непригодным к службе, если болезнь сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, появлением злокачественных опухолевых процессов и других отклонений.

Заболевания дыхательной системы – лица с хронической формой бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелой формой бронхиальной астмы освобождаются от мобилизации.

Болезни органов зрения – люди, которые имеют серьезные анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах, считаются условно непригодными.

Заболевания костей – речь идет о выраженной деформации или дефекты пальцев кисти, стоп, тяжелую форму плоскостопия или фибробластические патологии с нарушением двигательной активности.

Заболевания органов слуха – непригодными будут лица, страдающие от полной глухоты на оба уха или глухонемоту, выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Заболевания системы кровообращения – люди с тяжелыми формами таких болезней не являются подходящими.

Онкологические заболевания – если есть онкозаболевания и установлен неизлечимый диагноз.

Патологии мочеполовой системы – речь идет о тяжелом нефротическом синдроме, хроническом интерстициальном нефрите, остром пиелите, пиелонефрите, тубулоинтерстициальном нефрите, хроническом первичном пиелонефрите, нефропатии, почечной недостаточности, гидронефрозе или пионефире.