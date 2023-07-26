Мобілізація не страшна: в ТЦК опублікували перелік хвороб з якими не братимуть в серпні

Повномасштабне вторгнення Росії до України триває, тому мобілізація і воєнний стан подовжать найближчим часом. Військовозобов’язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років можуть призвати до лав Збройних сил України. Але й тут є виключення.

В наказі “Про затвердження Положення про вйськово-лікарську експертизу в Збройних силах України” є перелік хвороб, з якими не призивають в армію. Ці хвороби роблять чоловіків непридатними до служби.

З якими захворюваннями не приймають в армію

Від призову звільняють осіб з певними патологіями. Це може бути сліпота, глухота, відсутність кінцівок, шизофренія та розумова відсталість. Також є перелік хвороб, наявність яких тимчасово або назавжди звільняє від служби як в мирний, так і в воєнний час.

Цей перелік включає:

Захворювання нервової системи — міопатія, системна атрофія, гостра форма енцефаліту, менінгіт, люмбарго, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, дегенеративні параболії, дорсалгія, ішіас, захворювання нервовом’язового апарату, радікулопатія та цевікалгія.

Розлади поведінки та психіки — особи зі стійкими психічними розладами вважаються непридатними.

Хвороби травної системи. Люди з щелепо-лицьовими аномаліями (крім вроджених), в тому числі з аномалією прикусу, які супроводжуються порушенням дихання, а також ковтальної, мовної та жувальної функції, не підлягають мобілізації.

Гепатити. Мова йде про важкі форми вірусних гепатитів, яка погано піддається лікуванню та супроводжується вираженими порушеннями в роботі органів та систем.

ВІЛ-інфекція. Людина з ВІЛ вважається непридатною до служби, якщо хвороба супроводжується розвитком паразитарних або інфекційних захворювань, появою злоякісних опухолевих процесів та інших відхилень.

Захворювання дихальної системи – особи з хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важкою формою бронхіальної астми звільняються від мобілізації.

Хвороби органів зору – люди, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон’юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах, вважаються умовно непридатними.

Захворювання кісток – мова йде про виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості чи фібробластичні патології з порушенням рухової активності.

Захворювання органів слуху – непридатними будуть особи, які страждають від повної глухоти на обидва вуха або глухонімоту, виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.

Захворювання системи кровообігу – люди з важкими формами таких хвороб не є придатними.

Онкологічні захворювання – якщо є онкохвороби та встановлений невиліковний діагноз.

Патології сечостатевої системи – мовиться про тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз чи піонефир.