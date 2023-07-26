Споживачі можуть повернути частину коштів за доставку газу: як оформити заявку?

Українці вже кілька років платять не лише за газ, а й за його транспортування. У кожного сума в платіжках може бути різною. Вона залежить від того, чи живете ви у великому місті, чи в невеличкому селі. Має значення й компанія, яка надає послуги з розподілу. Наразі з’явилася інформація, що всі хто підозрює у себе переплату за розподіл, можуть повернути собі ці кошти. Експерти пояснюють, як це зробити.

Потрібно підготувати певний перелік документів

Найчастіше переплата виявляється, якщо клієнти переходять до іншої компанії, яка забезпечує їх розподілом газу. Щоб повернути кошти, потрібно підготувати наступний пакет документів:

Заява у письмовому вигляді. Її зразок можна взяти у найближчому центрі обслуговування клієнтів. Копію паспорта заявника з першої по шосту сторінки. Копію ідентифікаційного коду. Довідку з банку з номером IBAN. Підходить також номер згенерований у мобільному додатку. На цей рахунок згодом буде перераховано кошти. Копію квитанції на суму передоплати.

Якщо ви не знаєте суму переплати, то потрібно додати до цього пакету ще й квитанції про оплату за останні три роки. На їх основі й зроблять перевірку та перерахунок. Документи потрібно відносити до центру обслуговування клієнтів.

Тарифи за газ залишаються незмінними

Й щодо тарифів, їх таки не змінюватимуть. Мораторій залишається дійсним, як і зазначалося раніше до закінчення воєнного стану і ще 6 місяців після нього. Наразі вже офіційно підтверджено, що наступний опалювальний сезон буде зі старими тарифами. Також українці й надалі можуть оформлювати субсидії та пільги. Умови залишаються незмінними. Уряд заявляє, що претендентів на субсидію постійно стає більше. Все через те, що українці масово втрачають роботу, а відтак й дохід. Поки що влада може забезпечити компенсацію всім, хто її потребує.