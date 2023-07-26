Потребители могут вернуть часть средств за доставку газа: как оформить заявку?

Украинцы уже несколько лет платят не только за газ, но и за его транспортировку. У каждого сумма в платежках может быть разной. Она зависит от того, живете ли вы в большом городе или в небольшой деревне. Имеет значение и компания, оказывающая услуги по распределению. Пока появилась информация, что все, кто подозревает у себя переплату за распределение, могут вернуть себе эти средства. Эксперты объясняют, как это сделать.

Нужно подготовить определенный список документов

Чаще переплата оказывается, если клиенты переходят в другую компанию, которая обеспечивает их распределением газа. Чтобы вернуть денежные средства, нужно подготовить следующий пакет документов:

Заявление в письменном виде. Его образец можно взять в ближайшем центре обслуживания клиентов. Копию паспорта заявителя с первой по шестую страницу. Копию идентификационного кода. Справка из банка с номером IBAN. Подходит также номер сгенерированный в мобильном приложении. На этот счет впоследствии будут перечислены средства. Копию квитанции на сумму предоплаты.

Если вы не знаете сумму переплаты, то нужно добавить в этот пакет еще и квитанцию об оплате за последние три года. На их основе и произведут проверку и перерасчет. Документы следует относить к центру обслуживания клиентов.

Тарифы за газ остаются прежними

И по поводу тарифам, их все-таки не будут менять. Мораторий остается действительным, как это отмечалось ранее до окончания военного положения и еще 6 месяцев после него. Уже официально подтверждено, что следующий отопительный сезон будет со старыми тарифами. Также украинцы и дальше могут оформлять субсидии и льготы. Условия остаются прежними. Правительство заявляет, что претендентов на субсидию постоянно становится больше. Все потому, что украинцы массово теряют работу, а значит и доход. Пока что власти могут обеспечить компенсацию всем нуждающимся.