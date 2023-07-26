В Украине правила подачи показателей за газ

В последнее время украинцы жалуются, что в платежках за газ им дописывают “лишние” кубометры. Чаще всего это связано с несвоевременной или неправильной подачей показаний счетчика.

Мы разобрались, как правильно снимать показания счетчика газа, а также когда их нужно передавать и в какие организации.

Как снимать показания счетчика газа

В первую очередь нужно разобраться, какой тип счетчика установлен именно у вас. Они бывают механическими и электронными.

Первый тип прибора учета имеет барабан с цифрами. Показатели разделены на две части, поэтому важно помнить, цифры после запятой или другого цвета с правой стороны записывать не нужно.

Второй тип – электронный. Вместо барабана в нем есть экран. Однако принцип снятия показателя остается тем же. Нужно записать цифры слева направо до запятой. В таком виде приборов учета цифры не отмечают другим цветом. Поэтому потребители должны быть особенно внимательными.

Куда передавать показания счетчика газа

Подавать показания счетчика газа нужно в газораспределительные компании (облгазам), а не поставщикам голубого топлива. Однако сейчас из-за процесса консолидации некоторых облгазов Нафтогазом жители некоторых регионов должны подавать показатели Нафтогазу. Это можно сделать в личном кабинете, в чат-ботах в Viber, Telegram, или в смс-сообщении на номер 4647.

Такие изменения касаются жителей Харькова и области, а также Донецкой и Херсонской областей. Уже с июля сюда добавились Киевоблгаз, Житомиргаз и Львовгаз.

До какого числа подавать показатели

Своевременная подача показателей позволит не переплачивать за газ. Если сделать все правильно, то платить придется только за потребленные кубометры, а в будущем не возникнет проблем с перерасчетом.

Показания счетчика передаются с первого по пятое число включительно ежемесячно. Если передать данные шестого числа, то начисление может быть некорректным.