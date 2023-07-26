В Україні оновини правила подачі показників за газ

Останнім часом українці скаржаться, що в платіжках за газ їм дописують “зайві” кубометри. Найчастіше це пов’язано з несвоєчасною або неправильною подачею показників лічильника.

Ми розібралися, як правильно знімати показники лічильника газу, а також коли їх потрібно передавати та в які організації.

Як знімати показники лічильника газу

В першу чергу потрібно розібратися, який тип лічильника встановлений саме у вас. Вони бувають механічними та електронними.

Перший тип приладу обліку має барабан з цифрами. Показники розділені на дві частини, тому важливо пам’ятати, цифри після коми або іншого кольору з правої сторони записувати не потрібно.

Другий тип — електронний. Замість барабана в ньому є екран. Однак принцип зняття показника залишається тим самим. Потрібно записати цифри зліва направо до коми. В такому виді приладів обліку цифри не відмічають іншим кольором. Тож споживачі повинні бути особливо уважними.

Куди передавати показники лічильника газу

Подавати показники лічильника газу потрібно в газорозподільні компанії (облгазам), а не постачальникам блакитного палива. Однак зараз через процес консолідації деяких облгазів Нафтогазом жителі деяких регіонів повинні подавати показники Нафтогазу. Це можна зробити в особистому кабінеті, в чат-ботах в Viber, Telegram, або в смс-повідомленні на номер 4647.

Такі зміни стосуються жителів Харкова та області, а також Донеччини та Херсонщини. Вже з липня сюди додались Київоблгаз, Житомиргаз та Львівгаз.

До якого числа подавати показники

Своєчасна подача показників дозволить не переплачувати за газ. Якщо зробити все правильно, то платити доведеться лише за спожиті кубометри, а в майбутньому не виникне проблем з перерахунком.

Показники лічильника передаються з першого по п’яте число включно щомісяця. Якщо передати дані шостого числа, то нарахування може бути некоректним.