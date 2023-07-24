Медики раскритиковали известные аптечные капли, которыми пользуются большинство украинцев

В Украине можно вполне спокойно купить в аптеках большинство лекарств, не имея при этом рецепта от врачей. Не так давно, в категории рецептурных препаратов были переведены антибиотики, а вот большинство других лекарств все еще остаются вполне доступными. И это плохо говорят врачи, ведь украинцы любят заниматься самолечением и нередко делают себе хуже. Например, кто не слышал о глазных каплях Визин. Их регулярно рекламируют по ТВ, и часто покупают люди, имеющие проблемы с сухостью глаз, со зрением, или просто много работающие за компьютером. Но эти капли оказываются не только неэффективными, но и опасными. По крайней мере, так считает врач Анна Пилипчук.

Визин – это настоящий фуфломицин

Пилипчук часто рассказывает о разных лекарствах на своей странице в Инстаграм. И вот в этот раз в посту фигурировали капли Визин, которые стоят около 200 гривен. Их чаще всего покупают при покраснении глаз и болезни сухого глаза. Но оказывается при этих диагнозах данные капли могут только навредить. Также они совершенно бессильны при миопии (близорукости).

По словам врача, эта проблема не лечится никакими каплями, расширяющими зрачок. Также медик дала краткий комментарий относительно других распространенных недугов и способов их лечения:

Катаракту можно вылечить только хирургически. Разнообразные витамины для глаз, а также черника совсем не улучшают зрение. Конъюнктивит вирусного характера невозможно вылечить никакими каплями, только если он герпетичный. Компьютерные очки – это просто маркетинговый ход. Они совсем не защищают глаза и не предупреждают потерю зрения. Разнообразные упражнения для глаз, которые так часто рекомендуют делать разнообразные эксперты на Ютубе, совсем не помогают, а могут наоборот привести к атрофии зрительного нерва.

“На самом деле, фуфломицинов в разы больше, чем настоящих действующих методов лечения и лекарств, к сожалению. Поэтому берегите свое здоровье и ваш кошелек!” – подытожила врач.