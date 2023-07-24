В Раді пропонують штрафувати українців на 17-68 тисяч гривень

Народні депутати подали в Верховну Раду законопроєкт №5473-д, який передбачає запровадження штрафів до 69 тисяч гривень.

Таким шаленим штрафом пропонують карати українців за неправильне зберігання продукції. Проєкт закону має назву “про державний нагляд та контроль за нехарчовою продукцією”.

Документ має на меті регулювання деяких питань ринкового контролю, а також відповідальність суб’єктів господарської діяльності.

Представник Податкового комітету в Верховній Раді Ярослав Железняк розповів, що новий закон передбачатиме:

Включити в обмежувальні заходи ринкового контролю знищення продукції або приведення її до непридатного стану.

Надання права органам контролю та суб’єктам господарювання знімати та записувати проведення перевірок за допомогою аудіо, фото або відеофіксації процесу.

Врегулювання питання застосування штрафів за порушення вимог закону до розповсюджувачів — юридичних обсію або фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування.

Штрафи будуть застосовувати до тих, хто не дотримувався умов зберігання продукції і вона стала небезпечною або ж не відповідає встановленим нормам.

Розмір штрафних санкцій буде складати не менше 17 тисяч гривень або тисячі неоподатковуваних мінімумів.

У випадку повторного порушення протягом трьох років після першого випадку розмір штрафу вже досягне чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 68 тисяч гривень.

Таким чином, у випадку прийняття законопроєкту для платників єдиного податку буде зменшено розмір штрафу у випадку першого порушення, адже зараз сума штрафу складає 34 тисяч гривень.

Зазначимо, що українці можуть отримати шалені штрафи при повірці лічильників. Недавно уряд відновив перевірки лічильників. У випадку виявлення несанкціонованого втручання в роботу приладу обліку можна отримати шалену суму в платіжці. Показники простроченого лічильника не приймаються, в такому разі споживачеві почнуть нараховувати плату за середніми показники споживання. В такому разі можна отримати кілька десятків тисяч додаткової плати в платіжці.