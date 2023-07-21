В Украину завезли опасный напиток, способный вызвать рак: детали

В Украину завезли молотый кофе с токсичными элементами, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью. В продукте был обнаружен охратоксин А.

Об опасном напитке сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Откуда привезли опасный кофе

Отмечается, что молотый кофе в Украину был ввезен из Австрии. Производитель кофе – это Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия. Сам продукт экспортировался из Австрии в Украину (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder).

Получатель в Украине ООО “ТД ГУРМАНДИЗ”, ул. Константиновская 72, г. Киев, 04080).

Госпродпотребслужба в Черновицкой области предупредила операторов рынка, которые осуществляют оборот вышеупомянутой продукции, в срочном порядке изъять напиток из обращения и в сроки не более двух рабочих дней в письменном виде об этом сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Несмотря на это, украинцев призывают быть внимательными и не покупать такой кофе, особенно в местах стихийной торговли и на рынках, где контроль за качеством почти отсутствует. Поэтому стоит достаточно осторожно относиться к покупке кофе, чтобы не нанести значительный вред собственному здоровью.

Чем опасен охратоксин А

Охратоксин представляет собой органическое соединение, производное кумарина, микотоксина из группы охратоксинов, которые продуцируют микроскопические плесневые грибы рода Аспергил и рода Пенициллиум.

Охратоксин является пищевым загрязнителем и представляет значительную угрозу здоровью и жизни человека. Это крайне токсичный нейротоксин и потенциальный канцероген, мутаген, тертоген, нефро- и гепатотоксин.

Охратоксин может приводить к острым отравлениям, которые дают осложнения на почки и имеют накопительное действие. Возможны тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение и судороги.

Охратоксин обычно находят в пшенице, овсе, фасоли, арахисе, вине, сухофруктах, кофе и крупах. То вероятность попадания этого токсина достаточно высока, особенно сильное влияние токсин оказывает на детей.