Медики б’ють на сполох: лікарі розповіли про небезпеку туалетного паперу

Туалетний папір — це невід’ємний атрибут нашого повсякденного життя. Однак медики б’ють на сполох, адже він може завдати шкоди здоров’ю.

Виявляється, традиційний туалетний папір може містити багато небезпечних хімічних речовин, які використовують в її його виробництві. Деякі з цих речовин можуть жахливо вплинути на наш організм:

Фталати, які є в туалетному папері та можуть негативно впливати на репродуктивну та ендокринну систему.

Для відбілювання паперу використовують речовини, що містять хлор, а вони можуть нести загрозу здоров’ю.

Поліциклічні ароматичні вуглеводи можуть викликати алергічні реакції та порушення роботи ендокринної системи.

Здається, що дози небезпечних речовин мінімальні, але користуючись папером щоденно, можуть виникнути значні проблеми. Більшість шкідливих речовин мають накопичувальний ефект.

Процес виробництва туалетного паперу може викликати використання формальдегіду та його похідних, які є канцерогенами та можуть викликати роздратування шкіри.

Туалетний папір, виготовлений з перероблених матеріалів, може містити бісфенол, який негативно впливає на ендокринну систему, викликати проблеми з репродуктивною функцією, підвищувати ризик раку молочної залози.

Барвники, які використовують в туалетному папері, можуть викликати алергічні реакції та контактний дерматит. Ароматизований папір може викликати роздратування уретри та призвести до інфекцій сечовивідних шляхів.

Використання туалетного паперу також може погіршити стан області навколо ануса в людей, які страждають від нерегулярного випорожнення.

Замість туалетного паперу краще використовувати біде, яке вважається чудовою альтернативно. До того ж таким чином можна значно покращити рівень гігієни, знизити рівень розвитку геморою та подати про навколишнє середовище. Адже таким чином можна суттєво зберегти лісові ресурси, які витрачаються на виробництво паперу.

Тож краще задуматися про власне здоров’я та про екологію та вже зараз знайти більш безпечну альтернативу звичному туалетному паперу.