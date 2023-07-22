Медики бьют тревогу: врачи рассказали об опасности туалетной бумаги

Туалетная бумага – это неотъемлемый атрибут нашей повседневной жизни. Однако медики бьют тревогу, ведь она может нанести вред здоровью.

Оказывается, традиционная туалетная бумага может содержать много опасных химических веществ, которые используют в ее производстве. Некоторые из этих веществ могут ужасно повлиять на наш организм:

Фталаты, которые есть в туалетной бумаге и могут негативно влиять на репродуктивную и эндокринную систему.

Для отбеливания бумаги используют вещества, содержащие хлор, а они могут нести угрозу здоровью.

Полициклические ароматические углеводы могут вызывать аллергические реакции и нарушения работы эндокринной системы.

Кажется, что дозы опасных веществ минимальны, но пользуясь бумагой ежедневно, могут возникнуть значительные проблемы. Большинство вредных веществ имеют накопительный эффект.

Процесс производства туалетной бумаги может вызвать использование формальдегида и его производных, которые являются канцерогенами и могут вызвать раздражение кожи.

Туалетная бумага, изготовленная из переработанных материалов, может содержать бисфенол, который негативно влияет на эндокринную систему, вызывать проблемы с репродуктивной функцией, повышать риск рака молочной железы.

Красители, которые используют в туалетной бумаге, могут вызвать аллергические реакции и контактный дерматит. Ароматизированная бумага может вызвать раздражение уретры и привести к инфекциям мочевыводящих путей.

Использование туалетной бумаги также может ухудшить состояние области вокруг ануса у людей, страдающих от нерегулярного опорожнения.

Вместо туалетной бумаги лучше использовать биде, которое считается отличной альтернативно. К тому же таким образом можно значительно улучшить уровень гигиены, снизить уровень развития геморроя и подать об окружающей среде. Ведь таким образом можно существенно сохранить лесные ресурсы, которые расходуются на производство бумаги.

Поэтому лучше задуматься о собственном здоровье и об экологии, так что уже сейчас стоит найти более безопасную альтернативу привычному рулону туалетной бумаги.