Від 10 до 50 тисяч гривень: ПриватБанк розпочав масштабні перевірки платежів клієнтів

Найбільш популярний банк України розпочав операцію з посилення фінансового моніторингу операцій клієнтів.

Клієнти Приватбанку зможуть отримати винагороду у розмірі 10, 20 або 50 тисяч гривень за оплату послуг через Приват24 з Mastercard. Про це повідомляють на офіційному сайті фінансового закладу.

Ця акція буде проводитися до 30 вересня. В ній можуть брати участь всі повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають податковий номер та активну картку Mastercard.

Щоб стати учасником акції потрібно виконати такі умови:

Зареєструватися.

Здійснити 5,10 або 15 платежів з картки Mastercard через меню “платежі” в Приват24.

Дочекатися розіграшу призів, які відбуватиметься щомісячно.

Учасників розіграшу розділять на кілька груп:

за п’ять платежів в місяць можна отримати 10 тисяч гривень;

за десять платежів на місяць — 2020 тисяч гривень;

за п’ятнадцять платежів — 50 тисяч гривень.

Переможців оберуть випадковим чином з-поміж всіх учасників, які взяли участь в розіграші. На кожному етапі буде обрати 13 переможців. Загалом за час акції буде 39 переможців. Інформацію про виграш відправлять переможцям через додаток Приват24.

Також додається перелік послуг, які беруть участь в акції:

оплата комунальних платежів;

оплату штрафів;

внесення плати за школу. садок чи ВНЗ;

благодійний внесок, в тому числі на допомогу ЗСУ;

плата за товари чи послуги на рахунок підприємця ФОП чи юрособи.

Водночас фінансові заклади України постійно посилюють фінансовий моніторинг. Тож українцям вже зараз краще легалізувати свої доходи. Це стосується тих, хто має неоподаткований дохід, наприклад, здає житло в оренду, надає послуги репетитора і тому подібне. Тож краще вже зараз відкрити ФОП, в такому разі ви будете платити мінімальну суму податку, а єдиний соціальний внесок можна не сплачувати до кінця дії воєнного стану та ще рік після його скасування.