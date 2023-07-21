В Україну завезли небезпечний напій, здатний викликати рак: деталі

В Україну завезли мелену каву з токсичними елементами, які несуть реальну загрозу життю та здоров’ю. У продуті було виявлено охратоксин А.

Про небезпечний напій повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Звідки привезли небезпечну каву

Зазначається, що мелену каву в Україну було ввезено з Австрії. Виробник кави — це Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія. Сам продукт експортувався з Австрії в Україну (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder).

Одержувач в Україні ТОВ “ТД ГУРМАНДІЗ”, вул. Костянтинівська 72, м. Київ, 04080).

Держпродспоживслужба у Чернівецькій області попередила операторів ринку, які здійснюють обіг вищезгаданої продукції, в терміновому порядку вилучити напій з обігу та у строки не більше двох робочих днів у письмовому вигляді про це повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Попри це, українців закликають бути уважними та не купувати таку каву, особливо в місцях стихійної торгівлі та на ринках, де контроль за якістю майже відсутній. Тож варто досить обережно ставитися до покупки кави, щоб не завдати значної шкоди власному здоров’ю.

Чим небезпечний охратоксин А

Охратоксин являє собою органічну сполуку, похідну кумарину, мікотоксину з групи охратоксинів, які продукують мікроскопічні плісняві гриби роду Аспергіл та роду Пеніциліум.

Охратоксин є харчовим забруднювачем та становить значну загрозу здоров’ю та життю людини. Це вкрай токсичний нейротоксин та потенційний канцероген, мутаген, тертоген, нефро- та гепатотоксин.

Охратоксин може призводити до гострих отруєнь, що дають ускладнення на нирки та мають накопичувальну дію. Можливі нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення та судоми.

Охратоксин зазвичай знаходять в пшениці, вівсі, квасолі, арахісі, вині, сухофруктах, каві та крупах. То ймовірність потрапляння цього токсину досить висока, особливо сильний вплив токсин має на дітей.