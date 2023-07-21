В НБУ планують “відпустити” курс долара та розповіли, як він може змінитися найближчим часом

Днями в мережі з’явилася інформація про те, що в Україні планують повертатися до гнучкого утворення курсу валют. Мовляв, це не трапиться надто раптово, але до кінця цього року ймовірно таки вступить в дію. В НБУ заявили, що особливих змін курсу валют найближчим часом очікувати не варто. Для цього немає жодних передумов.

“Сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв’язування офіційного курсу в той чи інший бік. Водночас коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу“, – зазначив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Стосовно плаваючого курсу, то мається на увазі, що його встановлюватимуть різноманітні зміни на ринку. Звісно НБУ буде контролювати цей процес, щоб не допускати різких стрибків, однак посилюватись та послаблюватись гривня буде набагато частіше.

Найбільші ризики для курсу має війна

“Відпускати” курс валют найбільш ризиковано через війну, адже достеменно невідомо, як може змінитися ситуація на фронті. Однак протягом останніх кількох місяців все було досить обнадійливо, тож у зв’язку з цим в НБУ й задумались над поверненням до гнучкого утворення курсу.

“Ситуація вирівнюється, і є надія, що закінчення війни чекати не доведеться. Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки що нічого конкретно не обіцяємо“, – зазначив Ніколайчук.

Ситуація з обміном валюти трохи стабілізувалася

Варто зазначити, що після втручання НБУ, суттєво стабілізувалася ситуація з обміном валюти в обмінниках. Нагадаємо, що останні кілька місяців українці масово скаржилися, мовляв, обмінники не приймають ряд доларів, кажуть що вони підозріло виглядають, застарі або пошкоджені, або ж приймають за заниженою вартістю. Тепер це питання урегульовано. Люди можуть обмінювати долари будь-якого року випуску якщо вони у належному стані.