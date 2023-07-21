С августа банки меняют правила пополнения карт: кое-что окажется под запретом

Банковская система на протяжении всего периода войны претерпевала постоянные изменения. Украинцы уже привыкли к постоянному изменению различных лимитов и ограничений. Недавно были заявления, что в Украине может исчезнуть наличность, однако впоследствии это было опровергнуто, или поставлено на паузу. Пока финучреждения снова вернулись к наличности, но с другой стороны. Банки хотят лучше контролировать оборот наличных денег, а именно запретить пополнение карт через терминалы самообслуживания без авторизации. Сейчас не авторизуясь можно пополнить чужую или свою карту на 5000 гривен. С 1 августа это будет невозможно.

Подтвердить свое лицо можно будет несколькими способами

Чтобы авторизоваться, достаточно будет приложить собственную карточку к экрану, или воспользоваться Дией либо финансовым номером телефона.

“Для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного из экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, потребуется авторизация клиента с 1 августа“, — рассказали в ПриватБанке.

В Монобанке также подтверждают подобную информацию и подчеркивают, что в настоящее время украинцы могут без комиссии пополнять карточки в отделениях А-Банка и Универсал Банка. До 1 августа можно пополнить карту на сумму 5000 гривен (не более четырех транзакций) в City24 и такую же сумму – в EasyPay.

“Без авторизации – 5000 грн в сутки, через NFC/Дия – 29 999 грн в сутки”, – пояснили в Monobank.

Какое максимальное пополнение счета возможно с авторизацией?

На этот вопрос нет однозначного ответа, ведь каждый банк устанавливает собственный лимит. В основном это от 30 000 до 150 000 с возможностью повторить транзакцию несколько раз. Однако украинцам следует иметь в виду, что пополнение на сумму 400 000 гривен может быть заморожено. Банк вправе потребовать справку о происхождении этих средств. Так же счет могут заморозить, если сумма в 400 000 гривен и больше “прошла” через карту в течение одного месяца.