З серпня банки змінюють правила поповнення карток: дещо опиниться під забороною

Банківська система протягом всього періоду війни зазнавала постійних змін. Українці вже звикли до постійної зміни різноманітних лімітів та обмежень. Нещодавно були заяви, що в Україні може зникнути готівка, однак згодом це було спростовано, або ж поставлено на паузу. Наразі, фінустанови знову повернулися до готівки, але з іншої сторони. Банки хочуть краще контролювати обіг готівки, а саме заборонити поповнення карток через термінали самообслуговування без авторизації. Зараз не авторизовуючись можна поповнити чужу або свою картку на 5000 гривень. З 1 серпня це буде неможливо.

Підтвердити свою особу можна буде кількома способами

Щоб авторизуватися достатньо буде прикласти власну картку до екрана, або ж скористуватися Дією чи фінансовим номером телефону.

“Для всіх операцій у терміналі, крім поповнення мобільного з експрес-панелі та отримання посилань для завантаження мобільних додатків, буде потрібно авторизацію клієнта з 1 серпня“, – розповіли у ПриватБанку.

В Монобанку також підтверджують подібну інформацію і наголошують, що наразі українці можуть без комісії поповнювати картки у відділеннях А-Банку та Універсал Банку. До 1 серпня можна поповнити картку на суму 5000 гривень (не більше ніж чотири транзакції) в City24 і таку ж суму – в EasyPay.

“Без авторизації – 5000 грн за добу, через NFC/Дія – 29 999 грн за добу”, – пояснили в Monobank.

Яке максимальне поповнення рахунку можливе з авторизацією?

На дане питання немає однозначної відповіді, адже кожен банк встановлює власний ліміт. Переважно це від 30 000 до 150 000 з можливістю повторити транзакцію кілька разів. Однак, українцям варто мати на увазі, що поповнення на суму 400 000 гривень може бути заморожене. Банк має право вимагати довідку про походження цих коштів. Так само рахунок можуть заморозити, якщо сума у 400 000 гривень і більше “пройшла” через картку протягом одного місяця.