В НБУ планируют “отпустить” курс доллара и рассказали, как он может измениться в ближайшее время

На днях в сети появилась информация о том, что в Украине планируется возвращение к гибкому образованию курса валют. Мол, это не случится слишком внезапно, но до конца этого года вероятно вступит в действие. В НБУ заявили, что особых изменений курса валют в ближайшее время ждать не стоит. Для этого нет никаких предпосылок.

“Сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязывания официального курса в ту или иную сторону. В то же время, когда мы говорим о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, понятно, что такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса“, – отметил замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

Что касается плавающего курса, то подразумевается, что его будут устанавливать различные изменения на рынке. Конечно, НБУ будет контролировать этот процесс, чтобы не допускать резких скачков, однако усиливаться и ослабляться гривна будет гораздо чаще.

Наибольшие риски для курса несет война

“Отпускать” курс валют наиболее рискованно из-за войны, ведь неизвестно, как может измениться ситуация на фронте. Однако в течение последних нескольких месяцев все было достаточно обнадеживающе, поэтому в связи с этим в НБУ и задумались над возвращением к гибкому образованию курса.

“Ситуация выравнивается, и есть надежда, что окончание войны ждать не придется. Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем”, — отметил Николайчук.

Ситуация с обменом валюты несколько стабилизировалась

Следует отметить, что после вмешательства НБУ существенно стабилизировалась ситуация с обменом валюты в обменниках. Напомним, что последние несколько месяцев украинцы массово жаловались, мол обменники не принимают ряд долларов, говорят что они подозрительно выглядят, устаревшие или поврежденные, или принимают по заниженной стоимости. Теперь этот вопрос урегулирован. Люди могут обменивать доллары любого года выпуска, если они в надлежащем состоянии.