Росіяни масово купують житло в зруйнованому Маріуполі: Андрющенко пояснив чому

Громадяни країни-агресорки продовжують масово купувати житло в зруйнованому ними ж українському Маріуполі. Однак більшість росіян цікавлять не квартири в місті, а можливість “заробити” на виплатах від держави.

Загалом громадяни рф охоче купують житло в Маріуполі, хоча справедливіше буде говорити про покупку документів на житло. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ця ситуація досить складна з одного боку та дуже проста — з іншого. Росіяни купують не стільки квартири, скільки документи на них. На додачу іпотека. Річ у тім, що при реєстрації на території Маріуполя росіяни отримують право на отримання компенсацій з російського бюджету на випадок участі в іпотеці. Саме тому вони купують документи. Компенсації там досить великі, але житло в Маріуполі насправді їм зовсім не потрібне. Але загалом витрати на покупку документів на квартиру в порівняні з отриманою компенсацією виглядають досить привабливими. Для них це просто бізнес.

Також є такі росіяни, які попри те, що йде війна, активно цікавлять нерухомістю та розглядають стерте з лиця землі місто як новий курорт, місце для відпочинку чи навіть для переїзду. Таким чином на російському сайті Avito є десятки оголошень про продаж квартир в українському Маріуполі. Ціна на таке житло складає від двох до п’яти мільйонів російських рублів.

Водночас нові дома в зруйнованому місті будують коштом федерального бюджету російської федерації. Це дешева забудова для самих забудовників та вигідна людям, які вирішили, що вони можуть жити в Маріуполі.

Андрющенко додає, що вся ця історія зав’язується в певний вузол. Таким чином прагматичні росіяни, які мають доступ до федерального бюджету та кола прийняття фінансових рішень, скуповують квартири та документи у маріупольців, які зараз не мають іншого виходу.