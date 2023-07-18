Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым будет сопутствовать успех до конца лета

Известный астролог Тамара Глоба считает, что представители 3 знаков Зодиака будут счастливыми в июле и августе этого года.
В чем же будет заключаться их удача?
Овны, вам захочется заняться творчеством. Вы будете настроены оптимистично.Вам удастся преуспевать во всех сферах деятельности.
Уровень дохода будет расти. К тому же может стать выше и ваш социальный статус.
Весы, вас ждет много интересных встреч. Вас ждут интересные знакомства. Вы сможете реализовать ряд важных проектов и даже получите признание на работе.
Вслед за карьерным ростом будет увеличиваться доход.
Стрельцы, отношения с родными и близкими становятся гармоничными. Вам удастся исключить все конфликтные ситуации. Вы сможете достичь полного взаимопонимания с родственниками.
Не забывайте отдыхать и путешествовать.
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