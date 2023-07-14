Ретроградна Венера завдасть удару одразу по 4 знаках зодіаку: кому буде найважче

Романтична та орієнтована на щастя Венера – є однією з найбільш впливових планет на зірковому небі. Вона керує важливими цінностями в нашому житті. Вже 22 липня Венера увійде в ретроград, а знаку Лева. 40 днів та 40 ночей вона нестиме зцілення, почуття впевненості та покращення ставлення до фінансів. Головне не боятися дивитися своїм проблемам в обличчя.

Астрологи стверджують, що ретроградна Венера дозволить відпустити почуття провини, позбутися від травм та полюбити себе. Однак для чотирьох знаків зодіаку цей період може видатися досить важким.

Телець

Венера сильно впливає на життя Тельців. Цього разу її ретроград проллє світло на давні конфлікти. Це призведе до укріплення стосунків та покращення особистого життя. В цей час варто згладити всі конфлікти та говорити про те, що вам турбує. Якщо ви знайдете можливість розібратися з минулим та віднайти кохання, то ретроград навіть допоможе знайти дорогу, в іншому разі можуть виникнути проблеми.

Лев

Ретроградна Венера призведе до плутанини в вашій впевненості. Попри свою відкритість та надмірність, ви будете хвилюватися через те, що думають про вас інші.

Рух планети призведе до виникнення деяких проблем з самооцінкою. Коли ви подолаєте проблеми, то зможете покращити інші сфери життя.

Скорпіон

Останнім часом в Скорпіонів почалися деякі складнощі на роботі. Ви надто сильно концентруєтеся на завданнях, тож не можете побачити, як вас сприймають колеги та керівництво.

Невдачі повинні перерватися, однак якби ви не діяли, ретроград вкаже на всі помилки. Якщо ви зможете помітити корінь проблем, то вирішите всі труднощі та почнете рухатися в правильному напрямку.

Водолій

Ретроград Венери вкаже на всі проблеми в стосунках та воскресить конфлікти, які здавалось би забуті. І ви, і ваші друзі будуть схильні до сварок, але варто уникати таких ситуацій.

Варто готуватися до того, що в вашому житті почнуть з’являтися люди з минулого. Але хтось з них може затаїти злобу, тож краще одразу верти прямий діалог.