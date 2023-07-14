Ретроградная Венера нанесет удар сразу по 4 знакам зодиака: кому будет труднее всего

Романтическая и ориентированная на счастье Венера – одна из самых влиятельных планет на звездном небе. Она руководит важными ценностями в нашей жизни. Уже 22 июля Венера войдет в ретроград, а знаке Льва. 40 дней и 40 ночей она будет нести исцеление, чувство уверенности и улучшение отношения к финансам. Главное не бояться смотреть своим проблемам в лицо.

Астрологи утверждают, что ретроградная Венера позволит отпустить чувство вины, избавиться от травм и полюбить себя. Однако для четырех знаков зодиака этот период может показаться довольно тяжелым.

Телец

Венера сильно влияет на жизнь Тельцов. На этот раз ее ретроград прольет свет на давние конфликты. Это приведет к укреплению отношений и улучшению личной жизни. В это время стоит сгладить все конфликты и говорить о том, что вас беспокоит. Если вы найдете возможность разобраться с прошлым и найти любовь, то ретроград даже поможет найти дорогу, в противном случае могут возникнуть проблемы.

Лев

Ретроградная Венера приведет к путанице в вашей уверенности. Несмотря на свою открытость и чрезмерность, вы будете волноваться из-за того, что думают о вас другие.

Движение планеты приведет к возникновению некоторых проблем с самооценкой. Когда вы преодолеете проблемы, то сможете улучшить другие сферы жизни.

Скорпион

В последнее время у Скорпионов начались некоторые сложности на работе. Вы слишком сильно концентрируетесь на задачах, поэтому не можете увидеть, как вас воспринимают коллеги и руководство.

Неудачи должны прерваться, однако как бы вы ни действовали, ретроград укажет на все ошибки. Если вы сможете заметить корень проблем, то решите все трудности и начнете двигаться в правильном направлении.

Водолей

Ретроград Венеры укажет на все проблемы в отношениях и воскресит конфликты, которые казалось бы забыты. И вы, и ваши друзья будут склонны к ссорам, но стоит избегать таких ситуаций.

Стоит готовиться к тому, что в вашей жизни начнут появляться люди из прошлого. Но кто-то из них может затаить злобу, поэтому лучше сразу верти прямой диалог.