Підсумки саміту НАТО: Клімкін розповів, чи була “зрада”

Рішення прийняті на саміті НАТО в Вільнюсі не є гарантіями безпеки для України в класичному розумінні. Однак вони є кращими за відомий Будапештській меморандум, оскільки в них йдеться про комплексну, а не лише воєнну підтримку України.

За словами Клімкіна, “зради” в саміті немає. Однак є деякі ризики. Але результати саміту не дають гарантій безпеки в класичному розумінні. Те що погоджено стосовно України – це загальнообов’язкова воєнна та фінансова допомога. Тож це частина інтеграції України в західне суспільство. Про це говорили всі лідери країн. Водночас вже багато років ніхто не проходив цього шляху, принаймні у 21 столітті.

Скасування ПДЧ та розробка нового плану будуть більш політичними. За словами Клімкіна, йому хотілось би бачити натівський безвіз.

Безвіз стосуватиметься одразу двох речей – довіри до українців та дій, які стануть основою цієї довіри.

Загалом зараз в Україні потрібен фундаментальний прогрес стійкої демократії та європейського права, щоб довести свою готовність стати частиною західного світу.

Водночас Клімкін переконаний, що найближчим часом мирного договору в нас не буде, а деякі партнери почнуть тиснути, пропонуючи членство в НАТО чи ЄС, Однак українці точно не захочуть такого сценарію, адже довелося заплатити надто високу ціну.

Загалом всі події будуть повністю залежати від ситуації на полі бою. Але поки росія нестиме загрозу, ми будемо змушені боротися. Адже Захід не буде брати участь в воєнному протистоянні з росією. Водночас після розгрому російських окупантів ми отримаємо шанс на вступ до НАТО.

Загалом ми заплатили надто високу ціну, тож Захід просто не посміє відмовити нам у вступі до НАТО та ЄС, Саме за таке майбутнє ми боремося.