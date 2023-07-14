В НБУ рассказали, когда в Украине запустят цифровую гривну 

Регулятор отмечает, что граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже в критических ситуациях, которых было немало за последние полтора года.

Поэтому Национальный банк не поддержал идею отказа от наличных, которую озвучил заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Как отмечают в НБУ, полный отказ от наличных денег в Украине на сегодня абсолютно невозможен, особенно с учетом военного положения. Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы удовлетворять свои базовые потребности даже в критических ситуациях, которых за последнее время было немало – регулярные отключения электроэнергии, военные действия, подрыв Каховской ГЭС, угроза теракта на Запорожской АЭС и так далее.

Согласно действующему законодательству, наличные и безналичные деньги – являются законным платежным средством, которое принимается всеми лицами без ограничений.

В то же время НБУ работает над введением третьей формы – цифровых денег или еГривни. Они будут существовать в виде кода, а не записей на счетах. Цифровые деньги поступают на этапе пилотного проекта. Сейчас Нацбанк проводит тестирование технологической основы и анализ потенциального влияния на макроэкономическую и финансовую стабильность.

Решение о целесообразности выпуска электронной гривны на сегодня не принято. Окончательное решение относительно этого Нацбанк примет только в 2025 году.

При этом регулятор добавляет, что не планирует запрещать наличные или заменять наличные деньги на цифровые. Они будут функционировать одновременно и дополнять друг друга.

Напомним, что на Лондонской конференции Ростислав Шурма озвучил идею запретить в Украине наличные деньги.

При этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова подтвердила, что с точки зрения технологий банковская система Украины готова к полному отказу. Хотя такой практики не было еще ни в одной стране мира.