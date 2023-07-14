В НБУ розповіли, коли в Україні запустять цифрову гривню 

Регулятор зазначає, що громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб могти задовольняти свої базові потреби навіть в критичних ситуаціях, яких було чимало за останні півтора року.

Тож Національний банк не підтримав ідею відмови від готівки, яку озвучив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час конференції з відновлення України в Лондоні.

Як зазначають в НБУ, повна відмова від готівки в Україні на сьогодні абсолютно неможлива, особливо з урахуванням воєнного стану. Адже в сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб задовольняти свої базові потреби навіть в критичних ситуаціях, яких за останнім час було чимало – регулярні відключення електроенергії, воєнні дії, підрив Каховської ГЕС, загроза теракту на Запорізькій АЕС і так далі.

Згідно з чинним законодавству, готівкові та безготівкові гроші – є законним платіжним засобом, який приймається всіма особами без обмежень.

Водночас НБУ працює над введенням третьої форми – цифрових грошей або еГривні. Вони будуть існувати у вигляді коду, а не записів на рахунках. Цифрові гроші надходять на етапі пілотного проєкту. Зараз Нацбанк проводить тестування технологічної основи та аналіз потенційного впливу на макроекономічну та фінансову стабільність.

Рішення про доцільність випуску електронної гривні на сьогодні не прийнято. Остаточне рішення відносно цього Нацбанк прийме аж у 2025 році.

При цьому регулятор додає, що не планує забороняти готівку або замінювати готівкові гроші на цифрові. Вони будуть функціонувати одночасно та доповнювати одне одного.

Нагадаємо, що на Лондонській конференції Ростислав Шурма озвучив ідею заборонити в Україні готівку.

При цьому перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова підтвердила, що з точки зору технологій банківська система України готова до повної відмови. Хоча такої практики не було ще в жодній країні світу.