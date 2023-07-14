В Пенсионном фонде отчитываются о значительном росте пенсий: что происходит на самом деле

Отмечается, что достаточно высокие пенсии получают около 10% пенсионеров, а около трети получают менее трех тысяч гривен.

Средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2023 года составляет 5 311 гривен, а это на 73 гривны больше, чем по итогам первого квартала этого года (5 238 гривен). Самые высокие пенсии получают киевляне — это в среднем 7 190 гривен. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Пенсионным фондом Украины.

Если анализировать данные по регионам, то более шести тысяч гривен также получают жители Луганской, Донецкой и Ровенской областей. В то же время самые низкие пенсии в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях.

По данным Пенсионного фонда Украины самые высокие пенсии получают чуть более 10% пенсионеров. В среднем — это 14 660 гривен. Также по размеру пенсии всех получатели выплаты можно разделить на пять больших групп:

от 5 001 до 10 тысяч гривен – 23%;

от 4 001 до 5 тысяч гривен – 15%;

от 3001 до 4 тысяч гривен – каждый пятый пенсионер;

от 2001 до 3 тысяч гривен получает почти треть всех получатели пенсий;

менее двух тысяч гривен получает менее 0,5% украинцев.

Всего в Украине по состоянию на июль насчитывают 10,5 миллиона пенсионеров.

Отметим, что в июне на финансирование пенсий было потрачено 57,6 миллиарда гривен, а это лишь на 600 миллионов гривен больше, чем это было в мае этого года.

Однако несмотря на прибавку, которые получили украинские пенсионеры, большинство из них остаются недовольными, ведь со времени полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины, цены на товары первой необходимости значительно выросли. В то же время есть и хорошая новость, тарифы на тепло и газ не будут повышать до конца действия военного положения и еще шесть месяцев после его отмены. Однако с июля мы будем платить больше за электроэнергию – 2,64 гривны за кВт-час.